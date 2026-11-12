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Altına Çamlıca Kulesi'ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!
Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:58
Altına Çamlıca Kulesi'ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!
Çin'in güneybatısındaki sarp dağların arasında yükselen Huajiang Kanyonu Köprüsü, 625 metrelik baş döndürücü yüksekliğiyle gökyüzüne meydan okuyor. Mühendislik sınırlarını zorlayan bu devasa yapı, sadece dünya rekoru kırmakla kalmadı, bölgedeki yaşamı da tamamen değiştirdi.