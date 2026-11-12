Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

2 Saatlik Yolculuk Artık Sadece 2 Dakika

Bölge halkı ve sürücüler için bu köprü, bir rekor denemesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Eskiden kanyonun bir yakasından diğerine geçmek için sarp ve virajlı dağ yollarında yaklaşık 2 saat harcamak gerekiyordu.

Huajiang Kanyonu Köprüsü'nün trafiğe açılmasıyla birlikte bu zorlu yolculuk tam 2 dakikaya indi. Ancak yükseklik korkusu olanlar için bu köprüden geçmek cesaret istiyor…