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Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:58

Altına Çamlıca Kulesi'ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

Çin'in güneybatısındaki sarp dağların arasında yükselen Huajiang Kanyonu Köprüsü, 625 metrelik baş döndürücü yüksekliğiyle gökyüzüne meydan okuyor. Mühendislik sınırlarını zorlayan bu devasa yapı, sadece dünya rekoru kırmakla kalmadı, bölgedeki yaşamı da tamamen değiştirdi.

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Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

Guizhou eyaletinde yer alan ve Beipan Nehri'nin derin kanyonunu aşan Huajiang Kanyonu Köprüsü, tam 625 metrelik yüksekliğiyle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girerek "dünyanın en yüksek köprüsü" unvanını ele geçirdi.

Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

Eyfel Kulesi'nin İki Katı Büyüklüğünde

Köprünün nehir yüzeyinden olan yüksekliğini zihninizde canlandırmak isterseniz, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'ni üst üste iki kez koymanız gerekir. Daha önce yine aynı nehir üzerinde bulunan 565 metrelik Duge Köprüsü'ne ait olan rekor, bu dev projeyle tarihe karıştı.

Toplam uzunluğu 2.890 metreyi bulan köprü, 1.420 metrelik ana açıklığıyla da dağlık arazide inşa edilen en geniş açıklıklı asma köprü olma özelliğini taşıyor.

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Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

Çamlıca Kulesi'nden Neredeyse İki Kat Daha Uzun

Köprünün 625 metrelik baş döndürücü yüksekliğini Türkiye'den bir örnekle zihninizde canlandırmak isterseniz, İstanbul'un en yüksek yapısı olan 369 metrelik Çamlıca Kulesi'ni düşünebilirsiniz.

Huajiang Kanyonu Köprüsü, Çamlıca Kulesi'nin tam 1,7 katı yüksekliğinde. Yani köprünün altına Çamlıca Kulesi'ni yerleştirseniz bile, kulenin anten ucundan köprü yoluna kadar hala 256 metrelik devasa bir boşluk kalıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

2 Saatlik Yolculuk Artık Sadece 2 Dakika

Bölge halkı ve sürücüler için bu köprü, bir rekor denemesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Eskiden kanyonun bir yakasından diğerine geçmek için sarp ve virajlı dağ yollarında yaklaşık 2 saat harcamak gerekiyordu.

Huajiang Kanyonu Köprüsü'nün trafiğe açılmasıyla birlikte bu zorlu yolculuk tam 2 dakikaya indi. Ancak yükseklik korkusu olanlar için bu köprüden geçmek cesaret istiyor…

Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

625 Metre Aşağıda Beipan Nehri Akıyor

Çin'in güneybatısındaki sarp dağların arasında yükselen Huajiang Kanyonu Köprüsü, tam 625 metre aşağıda kıvrılarak akan Beipan Nehri'nin derin vadisini ikiye bölüyor.

Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

Sadece Bir Köprü Değil, Aynı Zamanda Adrenalin Merkezi

Projeyi benzersiz kılan tek detay ulaşım kolaylığı değil.

Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

Tasarımcılar, köprüyü dünyanın en ekstrem turizm merkezlerinden birine dönüştürdü. Ziyaretçileri burada bekleyen sıra dışı deneyimler şunlar:

Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

• Cam Tabanlı Seyir Yolu: Araç yolunun hemen altında yer alan cam yürüyüş yolu, adım atanlara ayaklarının altında 625 metrelik bir boşluk hissi veriyor.

Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

• Bulutların Üzerinde Kahve: Vadi tabanından tam 800 metre yükseklikte konumlanan panoramik kafe, ziyaretçilere bulutların üzerinde kahve içme imkanı sunuyor.

Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

• Ekstrem Sporlar: Adrenalin tutkunları için köprü gövdesine entegre edilen özel platformlardan bungee jumping ve yamaç paraşütü yapılabiliyor.

Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

"Kalp Durduran Basamaklar" olarak bilinen asma yürüyüş yolu da Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'ndeki popüler meydan okuma aktivitelerinden biridir.

Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

Kendi Sağlığını İzleyen Akıllı Yapı

Dev bir kanyonun ortasında şiddetli rüzgarlara ve zorlu hava koşullarına göğüs geren köprü, en gelişmiş sensör teknolojileriyle donatıldı. Taşıyıcı çelik kabloların içerisine yerleştirilen fiber optik sensörler, köprünün maruz kaldığı gerilimi ve rüzgar yükünü saniye saniye kontrol merkezine iletiyor.

Altına Çamlıca Kulesi’ni koysanız bile üstünde 256 metre boşluk kalıyor: İşte dünyanın en yüksek köprüsü!

Türk ekstrem sporcu Oğulcan Geldikaya, Kasım 2026'da düzenlenen uluslararası BASE jump organizasyonunda Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nden 5 defa atlayış gerçekleştirdi. Böylece bu köprüden atlayış yapan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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