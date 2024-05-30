Haberler
Yaşam
ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Altınkılıç Gıda borsa işlem tarihi!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
11:48
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz talep toplama gerçekleşti. Bu noktada ise yatırımcılar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak araştırıyor. 22,98 TL fiyat aralığından işlem gören Altınkılıç için geri sayım başladı. ALKLC bist koduyla işlem gören şirketin borsa işlem tarihi de gündemde! Peki, Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Altınkılıç Gıda borsa işlem tarihi!