ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Altınkılıç Gıda borsa işlem tarihi!

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.'nin Borsa işlem tarihi gündemde! İki gün boyunca talep toplayan şirketin halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi yatırımcıların gündeminde. Peki, Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altınkılıç Gıda borsa işlem tarihi ne zaman?