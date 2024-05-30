Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Altınkılıç Gıda borsa işlem tarihi!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:48

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Altınkılıç Gıda borsa işlem tarihi!

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz talep toplama gerçekleşti. Bu noktada ise yatırımcılar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak araştırıyor. 22,98 TL fiyat aralığından işlem gören Altınkılıç için geri sayım başladı. ALKLC bist koduyla işlem gören şirketin borsa işlem tarihi de gündemde! Peki, Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Altınkılıç Gıda borsa işlem tarihi!

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Altınkılıç Gıda borsa işlem tarihi!

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.'nin Borsa işlem tarihi gündemde! İki gün boyunca talep toplayan şirketin halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi yatırımcıların gündeminde. Peki, Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altınkılıç Gıda borsa işlem tarihi ne zaman?

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Altınkılıç Gıda borsa işlem tarihi!

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş., 29 - 30 Mayıs 2024 tarihlerinde talep topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Altınkılıç Gıda borsa işlem tarihi!

ALTINKILIÇ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz fiyatı 22,98 TL olarak belirlendi.

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Altınkılıç Gıda borsa işlem tarihi!

ALTINKILIÇ HALKA ARZ HANGİ BORSADA?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz ANA PAZAR'da işlem gördü..

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Altınkılıç Gıda borsa işlem tarihi!

ALTINKILIÇ HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu ALKLC olarak belirlendi.

SON DAKİKA