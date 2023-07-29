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Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi ‘bu kadarına da pes’ dedirtti
Giriş Tarihi: 29.07.2023 12:05
Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
12:28
Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi ‘bu kadarına da pes’ dedirtti
Son günlerde dünyanın pek çok yerinden farklı alan kodlarıyla WhatsApp üzerinden yapılan aramalar dolandırıcıların yeni yöntemi oldu. Türkiye'de yaygınlaşan ve birçok kişinin telefonuna gelen bu aramalara cevap verildiği takdirde neler olacağını anlatan Bilişim Uzmanı Alev Akkoyunlu çarpıcı detaylara da yer verdi.