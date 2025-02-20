Aman dikkat otomobil alırken siz de hüsrana uğramayın: Gardiyanım konuyla alakam yok!

ŞOKE EDEN SAVUNMA...

Sorguya alınan Veli Y. ifadesinde, "Cep telefonu benim değil, bir arkadaşımın. O da benim otomobilinde unutmuş. Ben kimseyi dolandırmadım. Konuyla uzaktan yakından bir ilgim alakam yok" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli Y., Ender Y., Hanım Y. ve Yusu C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Şeyma B. ve Ömer K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.