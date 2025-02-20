Haberler
Yaşam
Aman dikkat otomobil alırken siz de hüsrana uğramayın: Gardiyanım konuyla alakam yok!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:54
Aman dikkat otomobil alırken siz de hüsrana uğramayın: Gardiyanım konuyla alakam yok!
İnanılmaz olay Adana'da yaşandı. 72 yaşındaki bir kişi tüm birikimiyle otomobil satın almak isterken 'Sazan Sarmalı' yönetimiyle 690 bin TL dolandırıldı. Yakalanan şebekenin lideri, "Kimseyi dolandırmadım. Konuyla uzaktan yakından bir ilgim alakam yok" ifadelerini kullandı. Vurgunun detayları ise herkesi şaşkına uğrattı…