Şehir hayatından uzaklaşmak ve kafa dinlemek için pek çok yer bulunur. Sevdikleriyle piknik yapmak isteyen kişiler de doğayla iç içe olacak yerler keşfetmek isterler. Yeşilin adresi Amasya'da aktivite yapmak isteyenler için pek çok mesire alanı vardır. Sevdikleriyle vakit geçirmek ve doyasıya piknik yapmak isteyenler için Amasya'da yer alan mesire alanları çeşitlilik göstermiştir. Amasya piknik alanları yazımızda sizler için gidilebilecek mesire alanlarına yer verdik. Amasya Piknik Alanları, Amasya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımızın devamında sizlerle.