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Haberler Yaşam Amasya Piknik Alanları - Amasya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 01.06.2022 17:54 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 17:54

Amasya Piknik Alanları - Amasya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehir hayatından uzaklaşmak ve kafa dinlemek için pek çok yer bulunur. Sevdikleriyle piknik yapmak isteyen kişiler de doğayla iç içe olacak yerler keşfetmek isterler. Yeşilin adresi Amasya'da aktivite yapmak isteyenler için pek çok mesire alanı vardır. Sevdikleriyle vakit geçirmek ve doyasıya piknik yapmak isteyenler için Amasya'da yer alan mesire alanları çeşitlilik göstermiştir. Amasya piknik alanları yazımızda sizler için gidilebilecek mesire alanlarına yer verdik. Amasya Piknik Alanları, Amasya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımızın devamında sizlerle.

Amasya Piknik Alanları - Amasya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Yoğun iş temposundan dolayı sıkılan ve bunalan insanlar kendisini doğaya atarak deşarj olurlar. Şehir hayatının verdiği stresten uzaklaşmak ve sevdikleriyle hoş vakitler geçirmek isteyenler için pek çok doğal güzellik vardır. Yeşilliğin bol olduğu şehir olan Amasya'da pek çok mesire alanı vardır. Aileniz veya arkadaşlarınızla hafta sonu kaçamağı yapmak için bu mesire alanlarında piknik yapabilir, mangal yapıp günün tadını çıkarabilirsiniz. Amasya'da yer alan piknik yerlerinde pikniğin dışında yürüyüş yapabilir ve huzur verici zamanlar geçirebilirsiniz. Doğal güzelliğiyle bilinen Amasya'da piknik yapmak isteyenler için mesire alanlarına yer verdik. Amasya piknik alanları yazımızda gidilebilecek çeşitli mesire alanlarını sizler için sıraladık. İşte detaylar...

Amasya Piknik Alanları - Amasya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Amasya Piknik Alanları

Doğal güzelliğiyle bilinen Amasya'da pek çok piknik alanı bulunur. Omarca piknik alanı, hava koşullarının uygun olduğu zamanlarda piknik yapmak için oldukça uygun bir yerdir. Ormanın içinde yürüyüş yapmanın da mümkün olduğu bu piknik alanı tercih edilebilir. Çamlık piknik alanı, piknik dışında yürüyüş parkuru ve seyir terası olan yerlerden birisidir. İl merkezinde bulunan Yassıçal Göleti ise, yeşilin her tonunu görebileceğiniz, piknik için ideal mekanlardan birisidir.

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Amasya Piknik Alanları - Amasya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Amasya Piknik Yerleri

Amasya'da piknik yapmak isteyenler için pek çok mesire alanı vardır. Amasya Taşova karayolunun 13 kilometre ötesinde bulunan Yeşil Yenice, yemyeşil ağaçların altında piknik yapmak ve mangal keyfinin tadını çıkarmak için tercih edilebilen yerler arasında. Gölbaşı ziyaret alanı ise, çam ormanlarının arasında piknik yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Şarlayuk piknik yeri ise, ideal bir diğer mekandır. Doğal güzelliğe sahip bu piknik yerinde yeme-içme tesisi de bulunur.

Amasya Piknik Alanları - Amasya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Amasya Mesire Alanları

Amasya'da önemli mesire alanları arasında yer alan Sarılık, günübirlik mesire alanlarının başında geliyor. Doğal güzelliğiyle bilinen Yedi Kuğular Kuş Cenneti, sosyal tesisi ve yürüyüş alanıyla çevrili bir mesire alanıdır. Burada, yeşilliğin arasında piknik yapmanın tadını çıkartabilirsiniz.

Amasya Piknik Alanları - Amasya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Amasya'da bulunan Gani Baba, türbe ziyaretinin yanı sıra piknik alanı olarak da tercih edilebilir. Amasya'nın merkezine 36 kilometre olan Kapaklı, piknik için gidilebilecek yerlerden birisidir. Burada ayrıca sosyal tesisler, piknik için masa ve ocaklar vardır. Amasya'nın Akınoğlu beldesinde bulunan Akınoğlu Göl Tesisleri, doğal güzelliğiyle dikkat çeken, piknik için ideal mesire alanlarından birisidir.

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