Amasya'da zorlu kış şartlarında yılkı atları için doğaya yem bırakıldı

Anadolu'da bazı yörelerde yaşlanmış ve artık çok fazla işe yaramayan atlar kış aylarında dağlara bırakılır. Sahiplerinin genellikle besleyemedikleri ve bakımlarını sağlayamadıkları için doğaya bıraktıkları bu atlara yılkı atı denir. Bunların arasında elbette genç olanlar da vardır. Bu yılkı atlarından bir kısmı da Amasya'nın Suluova ilçesinde, zorlu kış şartlarına rağmen doğada özgürce dolaşarak yaşam mücadelesi veriyor.