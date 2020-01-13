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Galeri Amasya'da zorlu kış şartlarında yılkı atları için doğaya yem bırakıldı
Suluova Akdağlılar Derneği üyeleri, kar altında aşırı soğuklarda yiyecek bulmakta zorluk çeken yılkı atlarının bulunduğu bölgelere ot balyaları bıraktı. Dernek Başkanı Yılmaz Keten, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan yılkı atlarının yaşamını sürdürebilmesi için kış aylarında yiyecek desteğine ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.
Giriş Tarihi: 13.01.2020
16:59
Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
17:09
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Anadolu'da bazı yörelerde yaşlanmış ve artık çok fazla işe yaramayan atlar kış aylarında dağlara bırakılır. Sahiplerinin genellikle besleyemedikleri ve bakımlarını sağlayamadıkları için doğaya bıraktıkları bu atlara yılkı atı denir. Bunların arasında elbette genç olanlar da vardır. Bu yılkı atlarından bir kısmı da
Amasya'nın Suluova ilçesinde, zorlu kış şartlarına rağmen doğada özgürce dolaşarak yaşam mücadelesi veriyor.
Har altında aşırı soğuklarda yiyecek bulmakta zorluk çeken
yılkı atları için, Suluova Akdağlılar Derneği üyeleri harekete geçti ve bu atların bulunduğu bölgelere ot balyaları bıraktı.
Dernek Başkanı Yılmaz Keten, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan yılkı atlarının yaşamını sürdürebilmesi için kış aylarında yiyecek desteğine ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.
Keten, "
Yılkı atları doğamızda kendiliğinden oluşan bir sürüdür. Bunların devamı da bizim geleceğe bırakacağımız en önemli mirastır. Çünkü bizim atalarımız eyer üstünde, at üstünde devletler kurmuş bir millettir...
Bu geleneğimize, bu atlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor, onun için buradayız. Bölgemizde 3 sürü halinde 57 yılkı atı bulunmakta. İki kamyonetle hayvanların bulunduğu yerlere ot balyaları dağıttık." ifadesinde bulundu.
Anadolu'nun bir çok yerinde, kış aylarında doğaya bırakılan atlar hayatta kalmayı başarırlarsa sahipleri tarafından tekrar alınıp geri getirilirler. Ancak bu atların pek çoğu zorlu kış şartlarına dayanamayıp soğuktan ya da açlıktan yaşamlarını yitirirler.