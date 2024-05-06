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Amazon'dan Türkiye'ye kuşlar taşıyor! Geceleri kapanıp, güneşle yeniden açılıyor: Bu çiçeği koparan yandı!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
12:28
Amazon'dan Türkiye'ye kuşlar taşıyor! Geceleri kapanıp, güneşle yeniden açılıyor: Bu çiçeği koparan yandı!
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzel görüntüler oluşturuyor. Amazon ormanlarından göçmen kuşlar tarafından taşındığı düşünülen koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara 387 bin 141 TL ceza kesiliyor.