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Haberler Yaşam Amazon'dan Türkiye'ye kuşlar taşıyor! Geceleri kapanıp, güneşle yeniden açılıyor: Bu çiçeği koparan yandı!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 12:28

Amazon'dan Türkiye'ye kuşlar taşıyor! Geceleri kapanıp, güneşle yeniden açılıyor: Bu çiçeği koparan yandı!

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzel görüntüler oluşturuyor. Amazon ormanlarından göçmen kuşlar tarafından taşındığı düşünülen koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara 387 bin 141 TL ceza kesiliyor.

DHA
Amazon’dan Türkiye’ye kuşlar taşıyor! Geceleri kapanıp, güneşle yeniden açılıyor: Bu çiçeği koparan yandı!

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, 'lotus' çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Amazon’dan Türkiye’ye kuşlar taşıyor! Geceleri kapanıp, güneşle yeniden açılıyor: Bu çiçeği koparan yandı!

Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği, suyun dibinde çamurda kökleniyor.

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Amazon’dan Türkiye’ye kuşlar taşıyor! Geceleri kapanıp, güneşle yeniden açılıyor: Bu çiçeği koparan yandı!

Nilüfer çiçeklerinin tohumunun ise Amazon ormanlarından göçmen kuşlar ile taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor.

Amazon’dan Türkiye’ye kuşlar taşıyor! Geceleri kapanıp, güneşle yeniden açılıyor: Bu çiçeği koparan yandı!

Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor.

Amazon’dan Türkiye’ye kuşlar taşıyor! Geceleri kapanıp, güneşle yeniden açılıyor: Bu çiçeği koparan yandı!

Nisan ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçiler için güzel manzaralar oluşturuyor.

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