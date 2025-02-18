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Haberler Yaşam Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandaları için istenilen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:28 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:30

Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandaları için istenilen ceza belli oldu

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz haziran ayında seyir halindeki ambulansın önünü kesip gitmesine engel olan ve aracın içerisinde hasta olup olmadığını kontrol eden motosikletli 2 magandaya dava açıldı. Savcılık, "şüphelilerin içinde hasta olan kara ulaşım aracını alıkoydukları, ambulansın önünü kesip gitmesini engelledikleri anlaşıldı" dedi. "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan 3'er yıla kadar hapislerini istedi.

ARZU KAYA
Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandaları için istenilen ceza belli oldu

Tepki toplayan olay 10 Haziran 2014 günü İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Maltepe Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandaları için istenilen ceza belli oldu

Siren çalarak hastaneye yetişmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışan magandalar, "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek hastayı görmek istedi. Ambulans şoförü aracın yan kapısını açarak içeride bulunan hastayı gösterdi. İki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

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Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandaları için istenilen ceza belli oldu

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekerken o anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntüler tepki topladı. İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandaları için istenilen ceza belli oldu

Şüphelilerden Emirhan Baydaroğlu(24) adli kontrol şartıyla serbest kalırken, motosikleti kullanan Mustafa Tahtacı(27) tutuklandı. Tahtacı yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı.

Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandaları için istenilen ceza belli oldu

ÖNÜNÜ KESİP İLERLEMESİNİ ENGELLEDİLER

Ambulans şoförünün müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şoförün Göztepe Şehir Hastanesi'nden bir hastayı alıp Maltepe Altıntepe Mahallesi'ne bırakmak için yola çıktığı anlatıldı. E-5 üzerinde Bostancı yan yol tarafında seyir halindeyken motosikletle şüphelilerin ambulansın önünü kestikleri, ambulans durduğunda ilerlemesini engelledikleri aktarıldı.

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