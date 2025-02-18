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Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandaları için istenilen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:28
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
07:30
Ambulansın önünü kesip içini aramak istemişlerdi! O magandaları için istenilen ceza belli oldu
İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz haziran ayında seyir halindeki ambulansın önünü kesip gitmesine engel olan ve aracın içerisinde hasta olup olmadığını kontrol eden motosikletli 2 magandaya dava açıldı. Savcılık, "şüphelilerin içinde hasta olan kara ulaşım aracını alıkoydukları, ambulansın önünü kesip gitmesini engelledikleri anlaşıldı" dedi. "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan 3'er yıla kadar hapislerini istedi.