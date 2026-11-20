Haberler
Galeri
Yaşam
Anadolu Efes - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 13. Hafta
Giriş Tarihi: 20.11.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 15:28
Anadolu Efes - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 13. Hafta
EuroLeague 2026-27 normal sezonu 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Fransa ekibi LDLC ASVEL'i konuk ediyor. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlıların kritik randevusunun yayın bilgileri gündemdeki yerini aldı. Peki; Anadolu Efes - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?