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Giriş Tarihi: 06.10.2026 11:48

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas'ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

Dünyanın prestijli lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, mutfak kültürlerinin en doyurucu ve geleneksel kategorilerinden olan dünyanın en iyi lapa yemekleri listesini güncelledi. Peki "Türkiye'den hangi lezzet listede yer aldı?" İşte TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 30 lapa yemeği...

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Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünya mutfaklarını mercek altına almaya ve en iyileri sıralamaya devam ediyor. Farklı coğrafyaların en kadim beslenme alışkanlıklarını temsil eden lapa yemeklerini bir araya getiren yeni listede, şifalı yapısı ve doyuruculuğuyla bilinen onlarca lezzet puanlandı.Türk mutfağının unutulmaya yüz tutmuş ama bir o kadar değerli olan geleneksel lezzeti ön plana çıktı.

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

30. MĂMĂLİGĂ CU LAPTE

Ülke: Romanya

Puan: 3.5

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Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

29. SCOTTİSH PORRİDGE

Ülke: İskoçya

Puan: 3.5

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

28. MĂMĂLİGĂ

Ülke: Romanya

Puan: 3.5

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

27. KAČAMAK

Ülke: Kuzey Makedonya

Puan: 3.6

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

26. MANNAPUURO

Ülke: Finlandiya

Puan: 3.6

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

25. CHOK (THAİ CONGEE)

Ülke: Tayland

Puan: 3.6

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

24. POLENTA

Ülke: İtalya

Puan: 3.6

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

23. GRİĶİ

Ülke: Letonya

Puan: 3.6

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

22. KAVUT

Ülke: Türkiye

Puan: 3.6

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

21. BUBUR KETAN HİTAM

Ülke: Endonezya

Puan: 3.6

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

20. CHÈ BA MÀU

Ülke: Vietnam

Puan: 3.7

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

19. CHÁO LÒNG

Ülke: Vietnam

Puan: 3.7

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

18. GHOMİ

Ülke: Gürcistan

Puan: 3.7

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

17. HAREESH

Ülke: Suudi Arabistan

Puan: 3.7

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

16. HARİSSA

Ülke: Ermenistan

Puan: 3.7

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

15. KAMA

Ülke: Estonya

Puan: 3.7

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

14. POLENTA CONCİA

Ülke: İtalya

Puan: 3.8

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

13. CHAMPORADO

Ülke: Filipinler

Puan: 3.8

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

12. LUGAW

Ülke: Filipinler

Puan: 3.8

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

11. POLENTA TARAGNA

Ülke: İtalya
Puan: 3.9
Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

10. PİRÃO

Ülke: Brezilya

Puan: 3.9

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

9. MĂMĂLİGUȚĂ CU BRÂNZĂ Șİ SMÂNTÂNĂ

Ülke: Romanya

Puan: 4.0

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

8. BİSSARA

Ülke: Mısır

Puan: 4.0

Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

7. SHRİMP AND GRİTS

Ülke: ABD

Puan: 4.0

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