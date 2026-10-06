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Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas'ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...
Giriş Tarihi: 06.10.2026 11:48
Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas'ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...
Dünyanın prestijli lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, mutfak kültürlerinin en doyurucu ve geleneksel kategorilerinden olan dünyanın en iyi lapa yemekleri listesini güncelledi. Peki "Türkiye'den hangi lezzet listede yer aldı?" İşte TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 30 lapa yemeği...