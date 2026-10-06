Anadolu’nun gizli şifası küresel listede! İşte TasteAtlas’ın seçtiği dünyanın en iyi lapa lezzetleri...

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünya mutfaklarını mercek altına almaya ve en iyileri sıralamaya devam ediyor. Farklı coğrafyaların en kadim beslenme alışkanlıklarını temsil eden lapa yemeklerini bir araya getiren yeni listede, şifalı yapısı ve doyuruculuğuyla bilinen onlarca lezzet puanlandı.Türk mutfağının unutulmaya yüz tutmuş ama bir o kadar değerli olan geleneksel lezzeti ön plana çıktı.