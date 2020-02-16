Anayasa Kitapçığı krizi, uçak kazası... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kritik haftalardan biri! İşte tarihte bu hafta yaşananlar...

Daha sonra Sezer, önünde duran Anayasa kitapçığını havaya kaldırıp, "Denetimin denetimi mi olur?' diyorsunuz. Anayasa'nın 108'inci maddesi ortada. Bal gibi olur. Anayasa'yı bilmiyorsunuz, bu sözleri söylüyorsunuz." dedi.

Bu arada Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan araya girdi ve "O Anayasa'yı bir de biz görelim, anlayalım." karşılığını verdi. Sezer, Özkan'ın bu sözüne sinirlendi ve elinde tuttuğu Anayasa kitapçığını, Ecevit ve Özkan'ın bulunduğu yöne doğru fırlatarak, "Alın okuyun o zaman." diye bağırdı. Anayasa kitapçığı Ecevit ve Özkan'ın arasına düştü.