Anayasa Kitapçığı krizi, uçak kazası... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kritik haftalardan biri! İşte tarihte bu hafta yaşananlar...

Menderes ve beraberindeki heyeti taşıyan Viscount tipi uçaktaki 21 kişiden, aralarında Basın-Yayın ve Turizm Bakanı Server Somuncuoğlu, Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Muzaffer Ersü, Dışişleri Bakanlığı 1. Daire Başkanı İlhan Savut, AA Genel Müdürü Şerif Arzık, THY Genel Müdürü Abdullah Parla, Akşam Gazetesi Foto Muhabiri Burhan Tan, Dışişleri Katibi Sedat Görmüş ve uçak personelinin de bulunduğu 14 kişi öldü.
Başbakan Adnan Menderes, ağır yaralanan Çanakkale Milletvekili Emin Kalafat ile mürettabat ve yolculardan oluşan 7 kişi kazadan kurtuldu.