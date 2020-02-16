Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Anayasa Kitapçığı krizi, uçak kazası... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kritik haftalardan biri! İşte tarihte bu hafta yaşananlar...

Anayasa Kitapçığı krizi, uçak kazası... Cumhuriyeti tarihinde en kritik haftalardan biri! İşte tarihte bu hafta yaşananlar...

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) 19 Şubat 2001'deki toplantısında Cumhurbaşkanı 'in 'e Anayasa kitapçığı fırlatması ve bu tartışmanın Ecevit tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının ardından , tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. 17 Şubat haftasında yaşananlar sadece bunlarla sınırlı değil. Bu hafta, hem dünya, hem de Türkiye tarihinde oldukça önemli gelişmelere sahne oldu. Başbakan Menderes'i Kıbrıs Konferansı'na götüren uçak 17 Şubat 1959'da yakınlarında düştü. Menderes'in kurtulduğu kazada, uçaktaki 21 kişiden 14'ü hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında AA Genel Müdürü Şerif Arzık da vardı. Öte yandan, bölücü terör örgütü mensuplarınca askeri personel taşıyan servis araçlarına yönelik, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta bombalı araçla düzenlenen saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. İşte, tarihte bu hafta yaşanan önemli olaylar...

Giriş Tarihi: 16.02.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 17:16
Anayasa Kitapçığı krizi, uçak kazası... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kritik haftalardan biri! İşte tarihte bu hafta yaşananlar...

17 Şubat - 23 Şubat haftası, hem dünya, hem de tarihinde oldukça önemli gelişmelere sahne oldu. 19 Şubat 2001 Pazartesi, faturası en ağır ekonomik krizlerden birini tetikleyen siyasi kavganın yaşandığı gün olarak tarihte yerini aldı. MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Sezer, bankalarla ilgili Devlet Denetleme Kurulunun devreye sokulması kararına Ecevit'in tepki gösterdiğini belirterek, "Hükümet olarak kamuoyu önünde beni küçük duruma düşürüyorsunuz. Beni yıpratmak için uğraşıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Anayasa Kitapçığı krizi, uçak kazası... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kritik haftalardan biri! İşte tarihte bu hafta yaşananlar...

Daha sonra Sezer, önünde duran Anayasa kitapçığını havaya kaldırıp, "Denetimin denetimi mi olur?' diyorsunuz. Anayasa'nın 108'inci maddesi ortada. Bal gibi olur. Anayasa'yı bilmiyorsunuz, bu sözleri söylüyorsunuz." dedi.

Bu arada Yardımcısı Hüsamettin Özkan araya girdi ve "O Anayasa'yı bir de biz görelim, anlayalım." karşılığını verdi. Sezer, Özkan'ın bu sözüne sinirlendi ve elinde tuttuğu Anayasa kitapçığını, Ecevit ve Özkan'ın bulunduğu yöne doğru fırlatarak, "Alın okuyun o zaman." diye bağırdı. Anayasa kitapçığı Ecevit ve Özkan'ın arasına düştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Anayasa Kitapçığı krizi, uçak kazası... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kritik haftalardan biri! İşte tarihte bu hafta yaşananlar...

Bu tavır üzerine Ecevit, sinirli bir havada masadan kalktı, kapıyı çarpıp salonu terk etti. Bu sırada Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Ecevit'in önüne fırlattığı Anayasa kitapçığını aldı ve Sezer'in bulunduğu yöne doğru aynı şekilde fırlattı.

Özkan, sert bir tonda "Asıl Anayasa'dan anlamayan sizsiniz..." deyip salondan çıkarken, duyulan "nankör kedi" sözü ise siyaset tarihine geçti.

Anayasa Kitapçığı krizi, uçak kazası... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kritik haftalardan biri! İşte tarihte bu hafta yaşananlar...

PİYASALAR ALT ÜST OLDU, KRİZ PATLAK VERDİ

Ecevit, toplantıyı terk etmesinden kısa bir süre sonra kameraların karşısına geçti ve MGK toplantısında Sezer'in kendisine Anayasa kitapçığını fırlattığını söyledi. Bu olayın Ecevit'in ağzından duyulmasından saatler sonra , tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Borsa düştü, repo faizleri tarihin en yüksek seviyelerine fırladı. Döviz ve faizler tırmanışa geçti. Kriz, istihdamda da derin ve bedeli ağır bir tablo yarattı.

Anayasa Kitapçığı krizi, uçak kazası... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kritik haftalardan biri! İşte tarihte bu hafta yaşananlar...

Krizin devam etmesi üzerine , 2002 Kasım'ında erken seçime gitti ve AK Parti tek başına iktidar oldu. AK Parti'nin 363, CHP'nin 178 koltuk kazandığı seçimlerde önceki hükümetten hiçbir parti ise Meclis'e girecek oy oranını bulamadı.

Anayasa Kitapçığı krizi, uçak kazası... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kritik haftalardan biri! İşte tarihte bu hafta yaşananlar...

17 ŞUBAT 1959'DA MENDERES'İN UÇAĞI DÜŞTÜ

Adnan Menderes'i, Kıbrıs konusundaki üçlü konferansa katılmak üzere 'ya götüren uçak, 17 Şubat 1959'da Gatwick Havaalanı yakınlarında düştü. Menderes'in kurtulduğu kazada, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

Anayasa Kitapçığı krizi, uçak kazası... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kritik haftalardan biri! İşte tarihte bu hafta yaşananlar...

Menderes ve beraberindeki heyeti taşıyan Viscount tipi uçaktaki 21 kişiden, aralarında Basın-Yayın ve Turizm Bakanı Server Somuncuoğlu, Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Muzaffer Ersü, Dışişleri Bakanlığı 1. Daire Başkanı İlhan Savut, AA Genel Müdürü Şerif Arzık, THY Genel Müdürü Abdullah Parla, Akşam Gazetesi Foto Muhabiri Burhan Tan, Dışişleri Katibi Sedat Görmüş ve uçak personelinin de bulunduğu 14 kişi öldü.

Adnan Menderes, ağır yaralanan Çanakkale Milletvekili Emin Kalafat ile mürettabat ve yolculardan oluşan 7 kişi kazadan kurtuldu.

BİZE ULAŞIN