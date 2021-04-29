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Giriş Tarihi: 29.04.2021 14:00 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:06

'de şifre çalan virüs tehdidi ortaya çıktı! Hızla yayılıyor! Aman dikkat edin!

, siber suçluların hedefinde yer alan platformlardan biri. Kısa süre önce yayınlanan farklı güvenlik raporlarında, Android kullanıcılarını tehdit eden zararlı yazılımlar listelenmişti. Söz konusu yazılımları içeren sahte Android uygulamaları da 'a iletilmişti. Şimdi yeni bir tehlike daha etrafta dolanıyor. Söz konusu tehdit kullanıcıların banka bilgileri dahil, tüm kişisel verilerini çalmak için tasarlanmış bir virüs. İşte detaylar...

Android'de şifre çalan virüs tehdidi ortaya çıktı! Hızla yayılıyor! Aman dikkat edin!

Güvenlik araştırmacıları, kullanıcılarını FluBot isimli virüs konusunda uyardı. Söz konusu bu zararlı yazılım banka bilgileri, şifreler, isim, soyisim, adres vb... değerli bilgileri çalmayı amaçlıyor.

Android'de şifre çalan virüs tehdidi ortaya çıktı! Hızla yayılıyor! Aman dikkat edin!

FLUBOT NASIL BULAŞIYOR?

FluBot, kullanıcıları sahte bağlantılara yönlendirerek bulaşıyor. Bunu ise genel olarak kargo firmasından gelen bir mesaj şeklinde gerçekleştiriyor. Kullanıcı kendisine kargonun geldiğini sanıp, bağlantıya tıklıyor. Bağlantıda ise kargo takibi yapılmasını izlemeye yönelik sahte bir uygulama var. Kullanıcı bu uygulamayı yüklediğinde virüs bulaşmış oluyor.

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Android'de şifre çalan virüs tehdidi ortaya çıktı! Hızla yayılıyor! Aman dikkat edin!

HERKESE MESAJ ATIYOR

FluBot bulaştığı telefondaki rehbere erişiyor ve rehberdeki insanlara sahte kargo mesajı atarak, daha da yayılmaya çalışıyor.

Android'de şifre çalan virüs tehdidi ortaya çıktı! Hızla yayılıyor! Aman dikkat edin!

KULLANICILAR UYARILDI

Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), FluBot'un nasıl tanımlanacağı ve kaldırılacağı konusunda kılavuz yayınladı. Bununla birlikte bazı operatörler de, sahte kısa mesaj konusunda kullanıcıları uyardı.

Android'de şifre çalan virüs tehdidi ortaya çıktı! Hızla yayılıyor! Aman dikkat edin!

FluBot, en çok DHL'in ismini kullanıyor, ancak Amazon ve farklı markaların ismini de kullanabiliyor.

FluBot veya benzer zararlı yazılımlardan uzak durmak için yalnızca uygulama mağazalarından resmi uygulamaları indirip kullanın.

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