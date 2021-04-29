Android'de şifre çalan virüs tehdidi ortaya çıktı! Hızla yayılıyor! Aman dikkat edin!

FLUBOT NASIL BULAŞIYOR?

FluBot, kullanıcıları sahte bağlantılara yönlendirerek bulaşıyor. Bunu ise genel olarak kargo firmasından gelen bir mesaj şeklinde gerçekleştiriyor. Kullanıcı kendisine kargonun geldiğini sanıp, bağlantıya tıklıyor. Bağlantıda ise kargo takibi yapılmasını izlemeye yönelik sahte bir uygulama var. Kullanıcı bu uygulamayı yüklediğinde virüs bulaşmış oluyor.