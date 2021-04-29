HaberlerYaşamAndroid'de şifre çalan virüs tehdidi ortaya çıktı! Hızla yayılıyor! Aman dikkat edin!
Giriş Tarihi: 29.04.2021 14:00Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:06
Android'de şifre çalan virüs tehdidi ortaya çıktı! Hızla yayılıyor! Aman dikkat edin!
Android, siber suçluların hedefinde yer alan platformlardan biri. Kısa süre önce yayınlanan farklı güvenlik raporlarında, Android kullanıcılarını tehdit eden zararlı yazılımlar listelenmişti. Söz konusu yazılımları içeren sahte Android uygulamaları da Google'a iletilmişti. Şimdi yeni bir tehlike daha etrafta dolanıyor. Söz konusu tehdit kullanıcıların banka bilgileri dahil, tüm kişisel verilerini çalmak için tasarlanmış bir virüs. İşte detaylar...