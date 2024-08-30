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Giriş Tarihi: 30.08.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 12:51

ANKARA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI BUGÜN BAŞLIYOR! 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanacak. Bu kapsamda ise İzmir, Ankara, İstanbul ve daha birçok ilçede düzenlenecek ücretsiz konser ve etkinlikler belli oldu. Birçok önemli sanatçının sahne alacağı 30 Ağustos etkinlikleri il ve ilçe belediyeler tarafından duyuruldu. Peki, 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, detaylar..

ANKARA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI BUGÜN BAŞLIYOR! 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?

30 Ağustos kapsamında ücretsiz konser ve etkinlikler araştırılırken, gözler başkente çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok şehirde konser ve etkinlikler kapsamında Zafer Bayramı coşkuyla karşılanacak. Peki, 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, etkinliklere dair tüm detaylar…

ANKARA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI BUGÜN BAŞLIYOR! 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?

ANKARA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ 2024

Bu anlamlı gün Atatürk Orman Çiftliği'nde Tan Taşçı'nin muhteşem şarkıları eşliğinde kutlanacak.

İşte, konser ve etkinliklerin detayları;

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ANKARA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI BUGÜN BAŞLIYOR! 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?

BAŞKENTTE TAN TAŞÇI İLE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi
30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
🎤 Tan Taşçı
📍 AOÇ Doğal Yaşam Parkı
🗓 30 Ağustos Cuma
⏰ 20:30

ANKARA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI BUGÜN BAŞLIYOR! 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?

RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK!

Etkinlik alanına ulaşım için ring seferleri Zafer Çarşısı'ndan başlayacak, saat 16.00'dan gece 24.00'e kadar sürecek.

ANKARA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI BUGÜN BAŞLIYOR! 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?
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