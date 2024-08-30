Giriş Tarihi: 30.08.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
12:51
ANKARA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI BUGÜN BAŞLIYOR! 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanacak. Bu kapsamda ise İzmir, Ankara, İstanbul ve daha birçok ilçede düzenlenecek ücretsiz konser ve etkinlikler belli oldu. Birçok önemli sanatçının sahne alacağı 30 Ağustos etkinlikleri il ve ilçe belediyeler tarafından duyuruldu. Peki, 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, detaylar..