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SON DAKİKA ANKARA'DA DEPREM: AFAD ile 17 Şubat az önce Ankara'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
14:15
SON DAKİKA ANKARA'DA DEPREM: AFAD ile 17 Şubat az önce Ankara'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Ankara, Yenimahalle merkezli bir depremle sarsıldı. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 11.48 km olarak ölçüldü. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Ankara'da meydana gelen depremin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. İşte, 17 Şubat 2025 Ankara'da yaşanan depremin son dakika bilgileri.