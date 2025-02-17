Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA ANKARA'DA DEPREM: AFAD ile 17 Şubat az önce Ankara'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:15

SON DAKİKA ANKARA'DA DEPREM: AFAD ile 17 Şubat az önce Ankara'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Ankara, Yenimahalle merkezli bir depremle sarsıldı. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 11.48 km olarak ölçüldü. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Ankara'da meydana gelen depremin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. İşte, 17 Şubat 2025 Ankara'da yaşanan depremin son dakika bilgileri.

SON DAKİKA ANKARA’DA DEPREM: AFAD ile 17 Şubat az önce Ankara’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Ankara, Yenimahalle merkezli 3.5 şiddetinde bir depremle sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarıyla sarsıntının ayrıntıları netleşti. Saat 13.20'de meydana gelen deprem, bölge sakinleri arasında endişe ve paniğe yol açtı. İşte, 17 Şubat 2025 Ankara depremi detayları.

SON DAKİKA ANKARA’DA DEPREM: AFAD ile 17 Şubat az önce Ankara’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

ANKARA'DA 3.5 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD'ın paylaştığı üzere Ankara Yenimahalle merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte depreme dair detaylar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA ANKARA’DA DEPREM: AFAD ile 17 Şubat az önce Ankara’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: ANKARA DEPREM DETAYLARI

Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yenimahalle (Ankara)
Tarih:2025-02-17
Saat:13:20:01 TSİ
Enlem:40.03167 N
Boylam:32.68722 E
Derinlik:11.48 km

SON DAKİKA ANKARA’DA DEPREM: AFAD ile 17 Şubat az önce Ankara’da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler 'deprem nerede oldu' sorusuna yanıt aramak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerini kontrol ediyor. İşte, detayları öğrenebileceğiniz o listeler:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA