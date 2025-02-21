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ANKARA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 21 Şubat az önce Ankara'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
10:40
ANKARA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 21 Şubat az önce Ankara'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Ankara, Elmadağ merkezli 3.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin derinliği 5.1 km olarak ölçüldü. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Deprem, yerel saatle kısa süre önce hissedildi ve başkentte hafif sarsıntılara neden oldu. İşte, 21 Şubat 2025 Ankara'da yaşanan depremin son dakika bilgileri.