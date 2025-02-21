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Giriş Tarihi: 21.02.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:40

ANKARA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 21 Şubat az önce Ankara'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Ankara, Elmadağ merkezli 3.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin derinliği 5.1 km olarak ölçüldü. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Deprem, yerel saatle kısa süre önce hissedildi ve başkentte hafif sarsıntılara neden oldu. İşte, 21 Şubat 2025 Ankara'da yaşanan depremin son dakika bilgileri.

ANKARA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 21 Şubat az önce Ankara’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Ankara, Karacahasan-Yenimahalle merkezli 3.0 şiddetinde bir depremle sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarıyla depremin ayrıntıları netleşti. Deprem, saat 09.36'da meydana geldi ve bölge sakinleri arasında kısa süreli endişe ve paniğe yol açtı. Depremin derinliği 5.1 km olarak ölçüldü. İşte, 21 Şubat 2025 Ankara depremi detayları.

ANKARA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 21 Şubat az önce Ankara’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

ANKARA'DA 3.0 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde saat 09.36'da, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da Pazartesi günü de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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ANKARA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 21 Şubat az önce Ankara’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: ANKARA DEPREM DETAYLARI

Büyüklük:3.0 (Ml)
Yer: Karacahasan-Elmadağ (Ankara)
Tarih:2025-02-21
Saat: 09:36:30 TSİ
Derinlik:5.1 km

ANKARA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli ile 21 Şubat az önce Ankara’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler 'deprem nerede oldu' sorusuna yanıt aramak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerini kontrol ediyor. İşte, detayları öğrenebileceğiniz o listeler:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA