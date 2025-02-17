DEPREM SON DAKİKA: MTA Diri fay hatları ile Türkiye deprem haritası sorgulama: Ankara’dan fay hattı geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

17 Şubat 2025 tarihli Ankara depremi sonrası, Türkiye'nin deprem haritası ve diri fay hatları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Türkiye'nin diri fay hattı haritasına bakıldığında, Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde büyük diri faylar bulunduğu görülüyor. Peki, bu büyük diri fay hatları, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler için deprem riski oluşturuyor mu? İşte, ilçe ilçe MTA diri fay hattı sorgulama tabloları