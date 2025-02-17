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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: MTA Diri fay hatları ile Türkiye deprem haritası sorgulama: Ankara’dan fay hattı geçiyor mu? İşte riskli ilçeler
Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:14

DEPREM SON DAKİKA: MTA Diri fay hatları ile Türkiye deprem haritası sorgulama: Ankara’dan fay hattı geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

Ankara, Yenimahalle merkezli 3.5 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Depremin derinliği 11.48 km olarak ölçülürken, yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar, "Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye'nin diri fay hattı haritasına bakıldığında, Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere iki büyük diri fay hattı yer aldığı görülüyor. Peki, Ankara'da diri fay hattı var mı? Diri fay geçen deprem riski yüksek il ve ilçeler hangileri? İşte, Türkiye diri fay haritası 2025…

DEPREM SON DAKİKA: MTA Diri fay hatları ile Türkiye deprem haritası sorgulama: Ankara’dan fay hattı geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

17 Şubat 2025 tarihli Ankara depremi sonrası, Türkiye'nin deprem haritası ve diri fay hatları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Türkiye'nin diri fay hattı haritasına bakıldığında, Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde büyük diri faylar bulunduğu görülüyor. Peki, bu büyük diri fay hatları, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler için deprem riski oluşturuyor mu? İşte, ilçe ilçe MTA diri fay hattı sorgulama tabloları

DEPREM SON DAKİKA: MTA Diri fay hatları ile Türkiye deprem haritası sorgulama: Ankara’dan fay hattı geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

MTA DİRİ FAY HATTI ÇALIŞMASINI YÜRÜTTÜ

MTA tarafından 2004-2011 yılları arasında yürütülen "Türkiye Diri Fay Haritası'nın Güncellenmesi ve Diri Fay Veri Tabanı Oluşturulması Projesi" kapsamında, tüm Türkiye anakarasında hava fotoğrafı ve uydu görüntüleri destekli 1/25.000 ölçek hassasiyetinde detaylı arazi çalışmaları yapıldı.

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DEPREM SON DAKİKA: MTA Diri fay hatları ile Türkiye deprem haritası sorgulama: Ankara’dan fay hattı geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

"DEPREM POTANSİYELİ YÜKSEK"

Bu çalışmanın ürünü olan haritalar ise 2010 ile 2013 yılları arasında 1/250.000 ve 1/1.250.000 ölçeğinde basılarak kullanıma sunuldu.

DEPREM SON DAKİKA: MTA Diri fay hatları ile Türkiye deprem haritası sorgulama: Ankara’dan fay hattı geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

Bilgi notunda, Türkiye Diri Fay Haritası kapsamında haritalanan diri fayların kendi içerisinde dört sınıfa ayrıldığı kaydedilirken, deprem yüzey kırığının, 1900 ile günümüz zaman aralığında yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay olduğu, 'Holosen fayı'nın Holosen'de (son 11.000 yılda) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay olduğu ve Holosen faylarının dirilikleri dolayısıyla, deprem potansiyellerine ilişkin verilerin kesin veya kesine yakın olduğu bildirildi.

DEPREM SON DAKİKA: MTA Diri fay hatları ile Türkiye deprem haritası sorgulama: Ankara’dan fay hattı geçiyor mu? İşte riskli ilçeler

KUVATERNER FAYI TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

'Kuvaterner fayı'nın, Kuvaterner'de (son 2.588.000 yılda) yüzey yırtılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş ancak Holosen aktivitesi kuşkulu fay olduğu belirtilirken, 'Kuvaterner fayı' sınıfında haritalanmış diri fay hatlarının, Holosen'de yüzey yırtılmasıyla sonuçlanan deprem üretip üretmedikleri hakkında yeterli veri toplanamayan faylar olduğuna işaret edildi.

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