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DEPREM SON DAKİKA: MTA Diri fay hatları ile Türkiye deprem haritası sorgulama: Ankara’dan fay hattı geçiyor mu? İşte riskli ilçeler
Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
14:14
DEPREM SON DAKİKA: MTA Diri fay hatları ile Türkiye deprem haritası sorgulama: Ankara’dan fay hattı geçiyor mu? İşte riskli ilçeler
Ankara, Yenimahalle merkezli 3.5 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Depremin derinliği 11.48 km olarak ölçülürken, yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar, "Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye'nin diri fay hattı haritasına bakıldığında, Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere iki büyük diri fay hattı yer aldığı görülüyor. Peki, Ankara'da diri fay hattı var mı? Diri fay geçen deprem riski yüksek il ve ilçeler hangileri? İşte, Türkiye diri fay haritası 2025…