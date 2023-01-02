Haberler Yaşam Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 02.01.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 07:49

Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. 2023 Ocak ayı için yayınlanan 5. Etap takvimine göre, TOKİ Ankara kura çekimi bugün başlıyor. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde inşa edilecek toplam 18 bin 450 konutun hak sahibi, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile belli oluyor. 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. İşte, 2022 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...