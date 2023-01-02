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Haberler Yaşam Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 07:49

Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. 2023 Ocak ayı için yayınlanan 5. Etap takvimine göre, TOKİ Ankara kura çekimi bugün başlıyor. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde inşa edilecek toplam 18 bin 450 konutun hak sahibi, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile belli oluyor. 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. İşte, 2022 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. TOKİ tarafından paylaşılan 250 bin sosyal konut kura takvimine göre, Ankara TOKİ başvuru sonuçları bugün açıklanmaya başlayacak. Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı aracılığıyla 14 ilçede inşa edilecek toplam 18 bin 450 konutun hak sahipleri belirlenecek. Başkentte noter huzurunda ve canlı yayın ile çekilen kuraların ardından 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri kurumun resmi sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, Ankara TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİMİ HATAY VE ANKARA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 2 Ocak 2023 Pazartesi bugün Hatay ve Ankara'da çekiliş gerçekleşiyor.

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Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

14 ilçede toplam 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu, Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık

10 Ocak: Gölbaşı Gerder

11 - 12 Ocak: Mamak

Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

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