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Ankara Toplu Taşıma Zammı 2024: Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, tam ve öğrenci kartına kaç TL zam geldi?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
13:34
Ankara Toplu Taşıma Zammı 2024: Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, tam ve öğrenci kartına kaç TL zam geldi?
Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) UKOME toplantısında toplu ulaşıma toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Peki, Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte 2024 Ankara toplu taşıma zammı sonrası tam ve öğrenci bilet fiyatları.