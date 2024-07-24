Ankara Toplu Taşıma Zammı 2024: Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, tam ve öğrenci kartına kaç TL zam geldi?

Ankara'daki UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında toplu taşıma ücretlerine yüzde 40'lık zam kararı alındı. Bu zamla birlikte tam bilet ve öğrenci biletinde artış gözlemlenirken Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, tam ve öğrenci kartına kaç TL zam geldi gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte 2024 Ankara toplu taşıma zammı sonrası güncel ücretler.