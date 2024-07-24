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Haberler Yaşam Ankara Toplu Taşıma Zammı 2024: Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, tam ve öğrenci kartına kaç TL zam geldi?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:34

Ankara Toplu Taşıma Zammı 2024: Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, tam ve öğrenci kartına kaç TL zam geldi?

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) UKOME toplantısında toplu ulaşıma toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Peki, Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte 2024 Ankara toplu taşıma zammı sonrası tam ve öğrenci bilet fiyatları.

Ankara Toplu Taşıma Zammı 2024: Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, tam ve öğrenci kartına kaç TL zam geldi?

Ankara'daki UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında toplu taşıma ücretlerine yüzde 40'lık zam kararı alındı. Bu zamla birlikte tam bilet ve öğrenci biletinde artış gözlemlenirken Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, tam ve öğrenci kartına kaç TL zam geldi gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte 2024 Ankara toplu taşıma zammı sonrası güncel ücretler.

Ankara Toplu Taşıma Zammı 2024: Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, tam ve öğrenci kartına kaç TL zam geldi?

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA NE KADAR OLDU?

1 Temmuz 2023 tarihinde 7.50 TL olan tam bilet tutarı 15 TL'ye 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL ye yükselmişti.

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Ankara Toplu Taşıma Zammı 2024: Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, tam ve öğrenci kartına kaç TL zam geldi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, aldığı son kararla 15 TL olan tam bilet tutarı 21 TL, 7.50 TL olan indirimli bilet ise 10.50 TL oldu.

Böylece tam bilet tutarına yüzde 40 zam yapılmış oldu.

Ankara Toplu Taşıma Zammı 2024: Ankara EGO otobüs, minibüs, metro, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, tam ve öğrenci kartına kaç TL zam geldi?
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