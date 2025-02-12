Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ankara’da annelerinin katlettiği çocuklara acı veda: Babanın gözyaşları yürekleri yaktı!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:45 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:34

Ankara’da annelerinin katlettiği çocuklara acı veda: Babanın gözyaşları yürekleri yaktı!

Ankara'da şizofreni hastası olan anne Serpil Altınok tarafından canice katledilen 10 yaşındaki Afra Sümeyye Dereci ve 7 yaşındaki Muhammet Ali Dereci gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Çocuklarının tabutlarına sarılarak ağlayan babanın "koruyamadım" sözleri ise yürekleri yaktı.

MUSTAFA BAKIRHAN
Ankara’da annelerinin katlettiği çocuklara acı veda: Babanın gözyaşları yürekleri yaktı!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan 3 çocuğunun bileklerini kesti.

Ankara’da annelerinin katlettiği çocuklara acı veda: Babanın gözyaşları yürekleri yaktı!

Çocuklardan 2'si hayatını kaybederken, 1'i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da annelerinin katlettiği çocuklara acı veda: Babanın gözyaşları yürekleri yaktı!

Olayın ardından gözaltına alınan anne Dereci, çıkarıldığı mahkemece 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ankara’da annelerinin katlettiği çocuklara acı veda: Babanın gözyaşları yürekleri yaktı!

GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

Olayda hayatlarını kaybeden Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin cenazeleri, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirildi.

Ankara’da annelerinin katlettiği çocuklara acı veda: Babanın gözyaşları yürekleri yaktı!

Kardeşlerin cenazeleri bugün Kartal'daki Kavaklı Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON DAKİKA