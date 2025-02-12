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Ankara’da annelerinin katlettiği çocuklara acı veda: Babanın gözyaşları yürekleri yaktı!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
18:34
Ankara’da annelerinin katlettiği çocuklara acı veda: Babanın gözyaşları yürekleri yaktı!
Ankara'da şizofreni hastası olan anne Serpil Altınok tarafından canice katledilen 10 yaşındaki Afra Sümeyye Dereci ve 7 yaşındaki Muhammet Ali Dereci gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Çocuklarının tabutlarına sarılarak ağlayan babanın "koruyamadım" sözleri ise yürekleri yaktı.