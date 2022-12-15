Ankara'da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: "Korkudan dışarı çıkamadık"

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, mühürlenerek ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan, mahallede paniğe neden oldu. Evin bahçesine girerken ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, görevliler tarafından yakalanarak hayvanat bahçesine götürüldü.