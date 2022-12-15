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Ankara'da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: "Korkudan dışarı çıkamadık"
Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:45
Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
15:54
Ankara'da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: "Korkudan dışarı çıkamadık"
Ankara'da başıboş aslan paniğe neden oldu. İncek Mahallesi'nde ruhsatı iptal edilen 4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinden kaçan aslan sokağa indi. Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlenmiş ve hayvanların tahliyesi için süre verilmişti. Ziyarete kapalı olan hayvanat bahçesinden kaçan aslan bir vatandaşın evinin bahçesine girdi.