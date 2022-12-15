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Haberler Yaşam Ankara'da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: "Korkudan dışarı çıkamadık"
Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 15:54

Ankara'da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: "Korkudan dışarı çıkamadık"

Ankara'da başıboş aslan paniğe neden oldu. İncek Mahallesi'nde ruhsatı iptal edilen 4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinden kaçan aslan sokağa indi. Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlenmiş ve hayvanların tahliyesi için süre verilmişti. Ziyarete kapalı olan hayvanat bahçesinden kaçan aslan bir vatandaşın evinin bahçesine girdi.

Ankara’da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: Korkudan dışarı çıkamadık

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, mühürlenerek ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan, mahallede paniğe neden oldu. Evin bahçesine girerken ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, görevliler tarafından yakalanarak hayvanat bahçesine götürüldü.

Ankara’da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: Korkudan dışarı çıkamadık

RUHSATI İPTAL EDİLMİŞTİ

İncek Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesinin insan psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu ve çevreye kötü koku yayıldığı gerekçesiyle Ankara 18'inci İdari Mahkemesi kararıyla iptal edildi.

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Ankara’da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: Korkudan dışarı çıkamadık

Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlendi ve hayvanların tahliyesi için süre verildi.

Ankara'da aslan paniği! Hayvanat Bahçesi'nden kaçtı, caddelerde dolaştı | Video

Ankara’da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: Korkudan dışarı çıkamadık

SABAHA KARŞI BAHÇESİNDE GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Mahalle arasında ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden çıkıp kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu'nun evinin bahçesine girdi.

Ankara’da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: Korkudan dışarı çıkamadık

Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce büyük korku yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanıp, götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulduğu yönünde tutanak tuttu.

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