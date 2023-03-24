Haberler Yaşam Bugün Ankara’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 24 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Ankara son depremler listesi

Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:44

Bugün Ankara’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 24 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Ankara son depremler listesi

Ankara deprem risk haritası son dönemde yaşanan sarsıntıların ardından araştırılmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Ankara son depremler listesi ile bölgede yaşanan sarsıntılar kayıt altına alınıyor. İç Anadolu bölgesinde yer alan Başkent, risk haritasında 3. ve 4. Bölgede değerlendiriliyor. Ancak şehirde diri fay hattı bulunuyor. Ankara'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü ile araştırılıyor. Peki, 24 Mart 2023 az önce Ankara'da deprem mi oldu? İşte, son dakika depremler listesi…