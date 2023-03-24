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Haberler Yaşam Bugün Ankara’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 24 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Ankara son depremler listesi
Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:44

Bugün Ankara’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 24 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Ankara son depremler listesi

Ankara deprem risk haritası son dönemde yaşanan sarsıntıların ardından araştırılmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Ankara son depremler listesi ile bölgede yaşanan sarsıntılar kayıt altına alınıyor. İç Anadolu bölgesinde yer alan Başkent, risk haritasında 3. ve 4. Bölgede değerlendiriliyor. Ancak şehirde diri fay hattı bulunuyor. Ankara'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü ile araştırılıyor. Peki, 24 Mart 2023 az önce Ankara'da deprem mi oldu? İşte, son dakika depremler listesi…

Bugün Ankara’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 24 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Ankara son depremler listesi

Ankara'da deprem mi oldu son dakika araştırılmaya başladı. Kandilli Rasathanesi geçtiğimiz gece şehirde küçük çapta sarsıntılar kaydetti. 24 Mart 2023 AFAD Ankara son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gündeme geldi. Beypazarı ve Etimesgut ilçelerinde kaydedilen Ankara deprem haberi sonrası deprem risk durumu araştırılıyor. İşte, son gelişmeler…

Bugün Ankara’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 24 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Ankara son depremler listesi

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Beypazarı ve Etimesgut ilçelerinde deprem kaydetti.

23 Mart / 23.53: Ankara, Etimesgut (2.4)

24 Mart / 02.11: Ankara, Beypazarı (2.1)

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Bugün Ankara’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 24 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Ankara son depremler listesi

24 MART SON DAKİKA DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün Ankara’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 24 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Ankara son depremler listesi

ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

AFAD'ın hazırladığı Türkiye deprem fay hatları haritasına göre Ankara 3. derece riskli deprem bölgesinde yer almaktadır.

3. derece riskli iller şu şekilde: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Bugün Ankara’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 24 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Ankara son depremler listesi

ANKARA DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

Ankara'nın en riskli bölgelerinin başında Demetevler geliyor. Sonrasında Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam risk içeren ilçeler arasında yer alıyor.

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