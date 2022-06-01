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Haberler Yaşam Ankara'da Gezilecek Yerler - Ankara Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
Giriş Tarihi: 01.06.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 13:23

Ankara'da Gezilecek Yerler - Ankara Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

5.6 milyon nüfusa sahip olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara, ülkemizin en büyük ve en yoğun nüfusa sahip ikinci ili olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürel anlamda çok dolu olan Ankara, çeşitli müzeleri, parkları, tarihi alanları, gölleri, kuş cenneti, ve Osmanlı mimarisini gösteren yapılarıyla 5000 yıldan uzun süredir varlığını gösteren bir kenttir. Bu sebeple, Ankara'da gezilecek yerler insanların bilmek istediği konulardan biridir. İşte, Ankara'da gezilecek yerler, Ankara gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili haberimiz...

Ankara’da Gezilecek Yerler - Ankara Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

13 Ekim 1923 yılında Türkiye'nin başkenti ilan edilen Ankara, devletin kalbi olarak bilinen memur şehri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli türde ve sayıda gezilecek alanı ve mekanları bulunan Ankara hem yurt içinden hem de yurt dışından her sene binlerce misafiri ağırlamaktadır. Dilerseniz, Ankara gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili haberimizi birlikte inceleyelim...

Ankara’da Gezilecek Yerler - Ankara Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Ankara'da Gezilecek Yerler

Ankara eski dönemlerden bu yana önemli bir kent olduğunu kanıtlamıştır. Kültürel, sanatsal, bilimsel, ticari, mimari ve doğal güzellikler açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Ankara, caddeleri ve meydanlarıyla da ilgi çekmektedir. Özellikle gezginler ve Ankara'yı ziyaret etmek isteyen insanlar için Ankara'da gezilecek yerler şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Anıtkabir
  • Kızılay Meydanı
  • Anadolu Medeniyetler Müzesi
  • Ulucanlar Cezaevi Müzesi
  • Etnografya Müzesi
  • Devlet Resim ve Heykel Müzesi
  • Duatepe Anıtı
  • Kurtuluş Savaşı Müzesi
  • Cumhuriyet Müzesi
  • Beypazarı
  • Tuz Gölü
  • Kızılcahamam
  • Ankara Kalesi
  • Hamamönü
  • Eymir Gölü
  • Kuğulu Göl
  • Mavi Göl
  • Dikmen Vadisi
  • Mogan Gölü
  • Seymenler Parkı
  • Altınköy Açık Hava Müzesi
  • Kocatepe Camii
  • Samanpazarı
  • Atatürk Orman Çiftliği
  • Karagöl Tabiat Parkı
  • Pirinç Han
  • Kurtuluş Parkı
  • Nallıhan Kuş Cenneti
  • Soğuksu Milli Parkı
  • Estergon Kalesi
  • Pembe Köşk
  • Akköprü
  • Beştepe Millet Camii
  • Hacı Bayram-ı Veli Camii
  • Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
  • Roma Hamamı
  • Altın Köşk
  • Ankara Palas
  • Gökyay Vakfı Satranç Müzesi
  • PTT Pul Müzesi
  • Maltepe Camii
  • Cin Ali Müzesi
  • Haydar Aliyev Parkı
  • Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi
  • Augustus Tapınağı
  • Gordion Müzesi
  • Arslanhane Camii
  • Rahmi M. Koç Müzesi
  • Ziraat Bankası Müzesi
  • Gordion Antik Kenti
  • Haymana Kaplıcaları
  • Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi
  • Jülien Sütunu
  • Kalecik Kalesi
  • Akköprü
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Ankara’da Gezilecek Yerler - Ankara Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Ankara Gezilecek Yerler

Ankara'da ilk gezilmesi gereken yer kuşkusuz, Anıttepe'de bulunan ve M. K. Atatürk'ün anıt mezarı olan Anıtkabir olacaktır. Ankara geçmiş tarihlerin izlerini günümüze kadar taşıyabilmiş nadide şehirler arasında yerini almıştır. Gezilecek yerler bunlarla da sınırlı değildir. Göl alanları, manzaraları, tapınakları, kaleleri ve caddeleri gibi birçok önemli alan bulunmaktadır.

Samanpazarı ve Beypazarı gibi turistler için mutlaka görülmesi gereken yerler gibi oldukça elzem mekanlar da bulunmaktadır. Ankara'da tarihi turistik mekanlar, park ile bahçeler, müzeler, tarihi yapılar ile camiiler, kiliseler, kaplıcalar gibi birçok yer ziyaretçilere açık bir şekilde misafirlerini beklemektedir. Gölleri, parkları ve barajları ile de görsel bir keyif yaşatan Ankara, önemini günden güne artırmaktadır.

Ankara’da Gezilecek Yerler - Ankara Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

5.000 yıldan daha eskiye dayanan Ankara, kültürü ve tarihi sayesinde birçok tarihi alanı, tarihi mekanı ve müzeyi bünyesinde barındırmayı başarmış ve de günümüze kadar getirebilmiştir. Ankara'ya ziyaret gerçekleştirmek isteyen insanlar açısından belki de en önemli şey, kenti yerinde keşfetmektir. Ankara için, görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar örnek verilirse;

  • Ankara Kalesi
  • Mehmet Akif Ersoy Evi
  • Pirinç Han
  • Pembe Köşk
  • Roma Duvarı
  • Ankara Palas
  • Ankara Bağevi
  • Pilavoğlu Han
  • Ulucanlar Cezaevi Müzesi
  • Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
  • Gordion Evi Müzesi
  • Altın Köşk Müzesi
  • Atatürk Evi Müzesi
  • Roma Hamamı Açık Hava Müzesi
  • Hacı Bayram Camii
  • Kocatepe Camii
  • Beştepe Millet Camii
  • Arslanhane Camii
  • Tacettin Sultan Camii
  • Maltepe Camii
  • Ahmed Hamdi Akseki Camii
  • Melike Hatun Camii
  • Anadolu Medeniyetleri Müzesi
  • 1. TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi
  • 2. TBMM Cumhuriyet Müzesi
  • PTT Pul Müzesi
  • Estergon Türk Kültür Merkezi
Ankara’da Gezilecek Yerler - Ankara Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Ankara Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

Ankara farklı medeniyetlerin hakimiyetinde bulunmuştur ve bu sebeple kültürel anlamda çok zengin bir kenttir. Tüm tarihi mekanların güzelliğinden sonra, içerisinde barındırdığı doğal güzellikler ve doğal mekanlar da Ankara'yı ziyaret etmek isteyen insanlar için oldukça önemlidir. Sadece Ankara'da değil, Ankara'ya yakın olarak da doğal mekanlar bulunmaktadır. Ankara çevresi gezilecek doğal mekanlar örnek olarak;

  • Eymir Gölü
  • Mogan Gölü - Gölbaşı
  • Anfa Altınpark
  • Kuğulu Park
  • Botanik Parkı
  • Atatürk Orman Çiftliği
  • Kurtboğazı Barajı
  • Harikalar Diyarı
  • Çansera Parkı
  • Nallıhan Kuş Cenneti
  • Gölbaşı
  • Tulumtaş Mağarası
  • Beynam Ormanları
  • Eğriova Yaylası
  • Tuz Gölü
  • Gazi Orman Çiftliği Parkı
  • Kızılcahamam
  • Safranbolu Evleri
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