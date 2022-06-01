5.6 milyon nüfusa sahip olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara, ülkemizin en büyük ve en yoğun nüfusa sahip ikinci ili olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürel anlamda çok dolu olan Ankara, çeşitli müzeleri, parkları, tarihi alanları, gölleri, kuş cenneti, ve Osmanlı mimarisini gösteren yapılarıyla 5000 yıldan uzun süredir varlığını gösteren bir kenttir. Bu sebeple, Ankara'da gezilecek yerler insanların bilmek istediği konulardan biridir. İşte, Ankara'da gezilecek yerler, Ankara gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili haberimiz...