Ankara’da Gezilecek Yerler - Ankara Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Ankara Gezilecek Yerler

Ankara'da ilk gezilmesi gereken yer kuşkusuz, Anıttepe'de bulunan ve M. K. Atatürk'ün anıt mezarı olan Anıtkabir olacaktır. Ankara geçmiş tarihlerin izlerini günümüze kadar taşıyabilmiş nadide şehirler arasında yerini almıştır. Gezilecek yerler bunlarla da sınırlı değildir. Göl alanları, manzaraları, tapınakları, kaleleri ve caddeleri gibi birçok önemli alan bulunmaktadır.

Samanpazarı ve Beypazarı gibi turistler için mutlaka görülmesi gereken yerler gibi oldukça elzem mekanlar da bulunmaktadır. Ankara'da tarihi turistik mekanlar, park ile bahçeler, müzeler, tarihi yapılar ile camiiler, kiliseler, kaplıcalar gibi birçok yer ziyaretçilere açık bir şekilde misafirlerini beklemektedir. Gölleri, parkları ve barajları ile de görsel bir keyif yaşatan Ankara, önemini günden güne artırmaktadır.