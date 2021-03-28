Ankara’da iğrenç olay! Kuruyemişçi sapık çıktı!

'FOTOĞRAFIN EŞİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ'
D.K. eski patronundan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Yanında çalıştığım sürede bana bir kez içki içmeyi, bir kez de birlikte tatile gitmeyi teklif etmişti. Ben bu teklifleri kibarca reddetmiştim. Eşi beni kıskandığı için işten çıkarıldım. Suça konu fotoğraf daha önce şiir paylaşımları yaptığı için takip ettiğim hesaptan 3 Haziran 2019'da gönderildi. Kimin tarafından gönderildiği konusunda bir tahminim yoktu. Ancak, bir süre sonra eski patronumum eşi telefon açarak, işten çıkarılmamdan sorumlu olduğunu, yanlış yaptığını söyleyerek özür diledi ve görüşmek istedi. Görüşmemizde, boşanma davası süren eşiyle evleri ayırdığını, eşinin kullandığını tahmin ettiği fake hesaptan kendisine mesaj göndererek diyalog kurmaya çalıştığını söyledi. O hesabın takipçileri arasında benim de olduğumu söyledi. Hesabın ismini öğrenince, bu hesaptan bana cinsel içerikli fotoğraflar gönderildiğini söyledim. Fotoğrafa bakınca, fotoğrafın çekildiği yerin kendi yatak odalarındakiyle aynı olduğunu ve fotoğrafın da eşine ait olduğunu söyledi" dedi.