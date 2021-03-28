Ankara’da iğrenç olay! Kuruyemişçi sapık çıktı!

EŞ TANIK OLARAK DİNLENDİ



Duruşmada sanık iş insanının eşi E.Ö. ise tanık olarak dinlendi. Tanık E.Ö. 10 yıllık eşiyle boşanma davalarının devam ettiğini belirterek, "D.K'yı iş yerinde çalışırken birkaç kez samimi şekilde gördüm ve ilişkileri olduğunu düşündüm. Eşim beni başka kadınlarla da aldatıyordu. D.K. ile de aldattığını düşünerek, işten çıkartılmasını istedim. Bir süre sonra ekmeğinden olduğu için üzüntü duydum ve kendisini arayarak buluştuk. Konuşmamız sırasında eşimden ayrı yaşadığımı, son zamanlarda daha önce hiç olmazken sosyal medyada bir hesaptan mesajlar geldiğini söyledim. O hesaptan kendisine cinsel içerikli fotoğraflar gönderildiğini söyleyince fotoğrafa bakmak istedim. Bakınca da eşime ait olduğunu anladım" diye konuştu.



Tanık E.Ö., eşinin boşanma davasına delil sunmak için kendisine komplo kurdukları yönündeki iddiası ile ilgili, "Kesinlikle hayır. Müşteki D.K.'yı boşanma davasında tanık olarak göstermedim. Beni aldattığıyla ilgili elimde yeterince delil var. Bu olaya delil olarak sunmama gerek bile yok" ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, çiftin boşanma davasıyla ilgili dosyanın ilgili mahkemeden istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.