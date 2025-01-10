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Ankara'da köpek saldırısıyla ağır yaralanan Hayrettin'in komşuları SABAH'a konuştu: Başıboş köpekler toplatılsın!
Giriş Tarihi: 10.01.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
08:29
Ankara'da köpek saldırısıyla ağır yaralanan Hayrettin'in komşuları SABAH'a konuştu: Başıboş köpekler toplatılsın!
Ankara'da köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Hayrettin'in tedavisi sürüyor. Daha önce de çocuklara köpeklerin saldırdığını söyleyen mahalle sakinleri SABAH'a konuştu: Can güvenliğimiz yok, başıboş köpekler toplatılsın