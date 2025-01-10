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Haberler Yaşam Ankara'da köpek saldırısıyla ağır yaralanan Hayrettin'in komşuları SABAH'a konuştu: Başıboş köpekler toplatılsın!
Giriş Tarihi: 10.01.2025 08:29 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 08:29

Ankara'da köpek saldırısıyla ağır yaralanan Hayrettin'in komşuları SABAH'a konuştu: Başıboş köpekler toplatılsın!

Ankara'da köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Hayrettin'in tedavisi sürüyor. Daha önce de çocuklara köpeklerin saldırdığını söyleyen mahalle sakinleri SABAH'a konuştu: Can güvenliğimiz yok, başıboş köpekler toplatılsın

Kerim CENGİL
Ankara’da köpek saldırısıyla ağır yaralanan Hayrettin’in komşuları SABAH’a konuştu: Başıboş köpekler toplatılsın!

Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşanan olayda, Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hayrettin Güngör (13), okuldan yurda döndüğü sırada boş arazide bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı ve yoğun bakımda tedaviye alındı.

Ankara’da köpek saldırısıyla ağır yaralanan Hayrettin’in komşuları SABAH’a konuştu: Başıboş köpekler toplatılsın!

SABAH, köpek saldırısı sonrası olayın yaşandığı mahalleye giderek vatandaşları dinledi. Özellikle okul önünde toplanan veliler, köpek saldırılarından çocuklarını korumak için her gün onlarla birlikte okula gidip geldiklerini anlatarak yetkililere seslendi.

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Ankara’da köpek saldırısıyla ağır yaralanan Hayrettin’in komşuları SABAH’a konuştu: Başıboş köpekler toplatılsın!

'KÖPEK SORUNUNU ÇÖZÜN'

Seyran Mahallesi'nde köpek sorunu olduğunu anlatan Yaşar Kaplan, "İki gün önce çocuğuma da köpekler saldırdı. Köpeklerin altından çocuğu zorla aldık. Mahallede yaşayanların can güvenliği yok. Yetkililere seslenmek istiyorum, köpek sorununa bir çözüm bulun" dedi.

Ankara’da köpek saldırısıyla ağır yaralanan Hayrettin’in komşuları SABAH’a konuştu: Başıboş köpekler toplatılsın!

OKULA VELİLER BIRAKIYOR

Yaşanan köpek saldırısı sonrası çocuğunu okula yalnız gönderemediğini anlatan Kadir Altıntaş ise, "Köpek saldırısı, okul yolunda oldu. Benim çocuğum da her gün o yolu kullanıyor. Yaşanan olay sonrası kızımı nasıl bırakıp gideyim, korkuyoruz. Okul saatlerinde de kendimiz bırakıp kendimiz alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara’da köpek saldırısıyla ağır yaralanan Hayrettin’in komşuları SABAH’a konuştu: Başıboş köpekler toplatılsın!

KAÇARAK KURTULDU

Saldırıya uğrayan çocuklardan birinin ağabeyi olan Mithat Koç "O gün 3 çocuk okuldan beraber dönüyorlarmış. Yaklaşık 10 köpek saldırmış. Kardeşim ve yanındaki arkadaşı kaçmış ama maalesef Hayrettin kaçamamış" dedi.

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