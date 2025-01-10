Ankara’da köpek saldırısıyla ağır yaralanan Hayrettin’in komşuları SABAH’a konuştu: Başıboş köpekler toplatılsın!

OKULA VELİLER BIRAKIYOR

Yaşanan köpek saldırısı sonrası çocuğunu okula yalnız gönderemediğini anlatan Kadir Altıntaş ise, "Köpek saldırısı, okul yolunda oldu. Benim çocuğum da her gün o yolu kullanıyor. Yaşanan olay sonrası kızımı nasıl bırakıp gideyim, korkuyoruz. Okul saatlerinde de kendimiz bırakıp kendimiz alıyoruz" ifadelerini kullandı.