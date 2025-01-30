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Haberler Yaşam Ankara’da Martı TAG sürücüsü taksiciler tarafından darp edildi: “Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?”
Giriş Tarihi: 30.01.2025 18:44 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 18:44

Ankara’da Martı TAG sürücüsü taksiciler tarafından darp edildi: “Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?”

Ankara'da meydana gelen olayda Martı TAG yapan bir sürücü taksiciler tarafından yakalanıp alıkonularak tehdit edildi. Kameralara yansıyan o anlarda taksicilerin TAG sürücüsüne "ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?" sözleri dikkat çekti.

Ankara’da Martı TAG sürücüsü taksiciler tarafından darp edildi: Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?

Ankara'da Martı TAG yapan sürücü, taksiciler tarafından alıkonulup darp edildi. Taksiciler, Martı TAG uygulaması üzerinden çalışarak hizmet veren bir kişiyi alıkoyarak tehdit etti.

Ankara’da Martı TAG sürücüsü taksiciler tarafından darp edildi: Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?

Kameralara yansıyan o anlarda taksicilerin TAG sürücüsüne; 'Apo sen ekibi çağır kaçamaz bu! Bu işi yapmayacaksın. Tut yakala tut al şunu aşağı bir al! Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin? sözleri yansıdı.

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Ankara’da Martı TAG sürücüsü taksiciler tarafından darp edildi: Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?

Öte yandan TAG sürücüsü, taksicilere; "Yapmayın be kardeşim. Harbi çoluk çocuk için ya. Allah rızası için bırakın, ev batacak niye böyle yapıyorsunuz?" dedi.

Ankara’da Martı TAG sürücüsü taksiciler tarafından darp edildi: Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?

Oğuz Alper Öktem söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak durumu sert bir dille eleştirdi.

Ankara’da Martı TAG sürücüsü taksiciler tarafından darp edildi: Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?

"EŞKIYALARIN CEZALANDIRILMASINI RİCA EDİYORUZ"

"Ankara'da TAG sürücülerine yönelik artan saldırılar, 272 bin sürücümüzü ciddi şekilde mağdur etmektedir. Bu insanlar, hiçbir şekilde böyle bir muameleyi hak etmiyor. Allah rızası için, adaletsizlikten beslenen bu vicdansızlara karşı gerekli adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz. Eşkıyaların cezalandırılması ve bu tür olayların önüne geçilmesi hususunda desteğinizi rica ediyoruz." dedi.

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