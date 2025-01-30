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Ankara’da Martı TAG sürücüsü taksiciler tarafından darp edildi: “Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?”
Giriş Tarihi: 30.01.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
18:44
Ankara’da Martı TAG sürücüsü taksiciler tarafından darp edildi: “Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?”
Ankara'da meydana gelen olayda Martı TAG yapan bir sürücü taksiciler tarafından yakalanıp alıkonularak tehdit edildi. Kameralara yansıyan o anlarda taksicilerin TAG sürücüsüne "ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?" sözleri dikkat çekti.