Ankara’da Martı TAG sürücüsü taksiciler tarafından darp edildi: “Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?”

"EŞKIYALARIN CEZALANDIRILMASINI RİCA EDİYORUZ"

"Ankara'da TAG sürücülerine yönelik artan saldırılar, 272 bin sürücümüzü ciddi şekilde mağdur etmektedir. Bu insanlar, hiçbir şekilde böyle bir muameleyi hak etmiyor. Allah rızası için, adaletsizlikten beslenen bu vicdansızlara karşı gerekli adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz. Eşkıyaların cezalandırılması ve bu tür olayların önüne geçilmesi hususunda desteğinizi rica ediyoruz." dedi.