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Haberler Yaşam Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu! Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar hasar gördü
Giriş Tarihi: 14.06.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 16:42

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu! Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar hasar gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, yeşil alanlar beyaza büründü. Dolunun şiddeti ile bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu.

DHA
Ankara’da sağanak ve dolu etkili oldu! Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar hasar gördü

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, yeşil alanlar beyaza büründü. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle bazı araçlarda ufak çaplı hasarlar meydana geldi.

Ankara’da sağanak ve dolu etkili oldu! Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar hasar gördü

Başkent'te hafta başından itibaren etkili olan aşırı sıcaklar, bugün yerini yağışlı havaya bıraktı. Şehir merkezinde saat 15.00 sıralarından itibaren havanın serinlemesiyle birlikte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

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Ankara’da sağanak ve dolu etkili oldu! Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar hasar gördü

VATANDAŞLAR ZOR DURUMDA KALDI

Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunan vatandaşları zor durumda bıraktı. Yayalar balkon altları, otobüs durakları gibi üstü kapalı yerlere sığınarak dolu tanelerinden korunmaya çalıştı.

Ankara’da sağanak ve dolu etkili oldu! Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar hasar gördü

MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU TANELERİ

Trafikteki sürücüler de araçlarını durdurup, yağışın sona ermesini bekledi. Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde misket büyüklüğündeki dolu taneleri, kısa sürede zeminin beyaza bürünmesine neden oldu.

Ankara’da sağanak ve dolu etkili oldu! Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar hasar gördü

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Ayrıca dolunun şiddeti ile bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu.

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