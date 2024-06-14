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Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu! Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar hasar gördü
Giriş Tarihi: 14.06.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
16:42
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu! Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar hasar gördü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, yeşil alanlar beyaza büründü. Dolunun şiddeti ile bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu.