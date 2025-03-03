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Ankara’da ‘sahipsiz hayvanlar’ için karar alındı: Tam 71 bin 695 TL ceza!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
20:50
Ankara’da ‘sahipsiz hayvanlar’ için karar alındı: Tam 71 bin 695 TL ceza!
Ankara İl Hayvan Koruma Kurulu, sahipsiz hayvanların toplanmasına şikayet ve saldırı vakalarının yüksek olduğu yerlerden başlanmasına karar verdi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada ise sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması ve barınağa götürülmesi görevinin aksatılmaması gerektiği ifade edildi.