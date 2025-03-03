Ankara’da ‘sahipsiz hayvanlar’ için karar alındı: Tam 71 bin 695 TL ceza!

CEZA VE YENİ DÜZENLEMELER

Toplantıda alınan kararlara göre, yerel yönetimler tarafından toplanan sahipsiz köpeklerin rehabilitasyon işlemleri tamamlandıktan sonra bakımevi dışında bir alana bırakılması yasaklandı. Bu kurala uymayanlar için 2025 yılı itibarıyla 71 bin 695 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartlarının iptal edileceği ve Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından duyurular yapılarak bu kartların imha edileceği açıklandı.