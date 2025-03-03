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Haberler Yaşam Ankara’da ‘sahipsiz hayvanlar’ için karar alındı: Tam 71 bin 695 TL ceza!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 20:50 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 20:50

Ankara’da ‘sahipsiz hayvanlar’ için karar alındı: Tam 71 bin 695 TL ceza!

Ankara İl Hayvan Koruma Kurulu, sahipsiz hayvanların toplanmasına şikayet ve saldırı vakalarının yüksek olduğu yerlerden başlanmasına karar verdi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada ise sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması ve barınağa götürülmesi görevinin aksatılmaması gerektiği ifade edildi.

Ankara’da ‘sahipsiz hayvanlar’ için karar alındı: Tam 71 bin 695 TL ceza!

Ankara'da sahipsiz köpeklerin bakımevi dışında bir alana bırakılması durumunda 71 bin 695 lira idari para cezası uygulanacak.

Ankara’da ‘sahipsiz hayvanlar’ için karar alındı: Tam 71 bin 695 TL ceza!

Ankara Valiliği, İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun 26 Şubat 2025 tarihinde yaptığı toplantıda, hayvan haklarının korunması ve toplum sağlığının gözetilmesi amacıyla bir dizi karar aldı.

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Ankara’da ‘sahipsiz hayvanlar’ için karar alındı: Tam 71 bin 695 TL ceza!

Nüfusu 25 binden fazla olan belediyelere bakımevi kurma ve mevcut bakımevi koşullarını iyileştirmek için 31 Aralık 2028'e kadar tanımlanan süre hayvanların toplanarak bakımevine götürülmesi için geçerli olmayacak.

Ankara’da ‘sahipsiz hayvanlar’ için karar alındı: Tam 71 bin 695 TL ceza!

Kanun'un 6. maddesinde yer alan "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmü gereğince sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması ve bakımevlerine götürülmesi konusunda görev ve sorumluluklar aksatılmayacak.

Ankara’da ‘sahipsiz hayvanlar’ için karar alındı: Tam 71 bin 695 TL ceza!

CEZA VE YENİ DÜZENLEMELER

Toplantıda alınan kararlara göre, yerel yönetimler tarafından toplanan sahipsiz köpeklerin rehabilitasyon işlemleri tamamlandıktan sonra bakımevi dışında bir alana bırakılması yasaklandı. Bu kurala uymayanlar için 2025 yılı itibarıyla 71 bin 695 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartlarının iptal edileceği ve Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından duyurular yapılarak bu kartların imha edileceği açıklandı.