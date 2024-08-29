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Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:09

Ankara'da toplu taşımada skandal! Belediye şoförü yolcuyu darp edip otobüsten attı

Ankara'da belediye otobüsünde bulunan yaşlı bir yolcunun butona basmasına rağmen otobüsün durakta durmaması üzerine yolcu Halil Mutlu, otobüs şoförü Mehmet Özkan'a tepki gösterdi. Bunun üzerine otobüsü sağa çeken şoför, Halil Mutlu'yu darbederek "20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım." diyerek otobüsten attı. Olayın mağduru esnaf Halil Mutlu SABAH'a açıklamada bulundu.

ÖMER ÇETİN
Ankara’da toplu taşımada skandal! Belediye şoförü yolcuyu darp edip otobüsten attı

Ankara protokol yolunda Pursaklar istikametinde ilerleyen, 438 numaralı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste yaşlı bir yolcunun otobüsten inmek için butona basmasına rağmen sol şeritte ilerleyen otobüs durakta durmadı. Bunun üzerine otobüste bulunan yolculardan Halil Mutlu (60) şoför Özkan'a 'amca inecekti' diye seslendi. Şoför Özkan, 'sabah sabah bu yaşlılarda çekilmiyor' şeklinde cevap verdi. Ardından şoför Mutlu'ya 'sana ne avukatı mısın?' şeklinde sert bir şekilde tepki gösterdi.

Ankara’da toplu taşımada skandal! Belediye şoförü yolcuyu darp edip otobüsten attı

"YOLCULAR PSİKOLOJİMİ BOZDU"

Şoför Özkan, tartışmanın büyümesi üzerine amirini arayarak 'yolcuların kendisinin psikolojisini bozulduğu' söyleyerek otobüsü durdurup aşağıya indi. Kısa bir beklemenin ardından otobüse binen şoför yola devam etti. Yolculardan biri durmak için düğmeye basmasına rağmen durakta durmadı. Bunun üzerine Halil Mutlu, şoförü uyarması üzerine otobüsü durdurdu. Halil Mutlu'nun boğazına sarılmasının ardından otobüsün dışarıya attı. Halil Mutlu'ya tehditler savuran şoförün, '20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım' dedi.

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Ankara’da toplu taşımada skandal! Belediye şoförü yolcuyu darp edip otobüsten attı

"BOĞAZIMA SARILDI OTOBÜSTEN ATTI"

Olayın mağduru esnaf Halil Mutlu, SABAH'a açıklamada bulundu. "Otobüs şoförü durakta bekleyen vatandaşın almadan yoluna devam etti. İnmek isteyen yaşlı vatandaşı indirmedi. Uyarmama rağmen bana 'sana ne avukatı mısın?' şeklinde sert şekilde yanıt verdi.

Ankara’da toplu taşımada skandal! Belediye şoförü yolcuyu darp edip otobüsten attı

Sonra otobüsten inerek birini arayıp' bu yolcular psikolojimi bozdu' diyerek bir süre aşağıda bekledi. Tekrar bindi yine aynı hareketleri devam ettirdi. Yine durakta durmadığı için uyardığımda bu sefer küfürler ederek boğazıma sarılarak otobüsten beni aşağıya attı. Karakola giderek şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

Ankara’da toplu taşımada skandal! Belediye şoförü yolcuyu darp edip otobüsten attı

ABB OLAYI KABUL ETTİ

ABB EGO Genel Müdürlüğü tarafından, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28 Ağustos 2024 tarihinde, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 438 numaralı hatta görev yapan 07-401 kod numaralı aracın şoförü, sicil numarası 310 olan Mehmet Özkan'ın, yaşlı bir yolcu ile tartıştığı ve ardından yolcuya fiziksel müdahalede bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir. Bu üzücü olayla ilgili olarak şoför hakkında derhal rapor hazırlanmış olup, idari işlem başlatılmıştır" denildi.

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