Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
14:09
Ankara'da toplu taşımada skandal! Belediye şoförü yolcuyu darp edip otobüsten attı
Ankara'da belediye otobüsünde bulunan yaşlı bir yolcunun butona basmasına rağmen otobüsün durakta durmaması üzerine yolcu Halil Mutlu, otobüs şoförü Mehmet Özkan'a tepki gösterdi. Bunun üzerine otobüsü sağa çeken şoför, Halil Mutlu'yu darbederek "20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım." diyerek otobüsten attı. Olayın mağduru esnaf Halil Mutlu SABAH'a açıklamada bulundu.