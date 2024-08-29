Ankara’da toplu taşımada skandal! Belediye şoförü yolcuyu darp edip otobüsten attı

ABB OLAYI KABUL ETTİ

ABB EGO Genel Müdürlüğü tarafından, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28 Ağustos 2024 tarihinde, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 438 numaralı hatta görev yapan 07-401 kod numaralı aracın şoförü, sicil numarası 310 olan Mehmet Özkan'ın, yaşlı bir yolcu ile tartıştığı ve ardından yolcuya fiziksel müdahalede bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir. Bu üzücü olayla ilgili olarak şoför hakkında derhal rapor hazırlanmış olup, idari işlem başlatılmıştır" denildi.