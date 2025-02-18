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ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten kar ve soğuk hava uyarısı! 19 Şubat'ta Ankara'da okullar tatil olur mu?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
14:20
ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten kar ve soğuk hava uyarısı! 19 Şubat'ta Ankara'da okullar tatil olur mu?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Ankara'da 18 Şubat Salı günü karla karışık yağmurun Çarşamba günü itibarıyla yerini kar yağışına bırakacağını bildirdi. Meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar devam ederken, gözler Ankara Valiliği açıklanlarına çevrildi. Peki, 19 Şubat'ta Ankara'da okullar tatil mi, açıklama geldi mi?