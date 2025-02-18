ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten kar ve soğuk hava uyarısı! 19 Şubat’ta Ankara’da okullar tatil olur mu?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okullar henüz tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Ankara Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.