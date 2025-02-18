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Haberler Yaşam ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten kar ve soğuk hava uyarısı! 19 Şubat'ta Ankara'da okullar tatil olur mu?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:20

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten kar ve soğuk hava uyarısı! 19 Şubat'ta Ankara'da okullar tatil olur mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Ankara'da 18 Şubat Salı günü karla karışık yağmurun Çarşamba günü itibarıyla yerini kar yağışına bırakacağını bildirdi. Meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar devam ederken, gözler Ankara Valiliği açıklanlarına çevrildi. Peki, 19 Şubat'ta Ankara'da okullar tatil mi, açıklama geldi mi?

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten kar ve soğuk hava uyarısı! 19 Şubat’ta Ankara’da okullar tatil olur mu?

Ankara Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı belirtildi. 19 Şubat 2025 Çarşamba günü itibarıyla etkisini göstermesi beklenen kar yağışı sonrası meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu ise öğrenci ve velilerin gündeminde! Peki, yarın Ankara'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten kar ve soğuk hava uyarısı! 19 Şubat’ta Ankara’da okullar tatil olur mu?

ANKARA VALİLİĞİNDEN UYARI!

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.

Yağışların Ankara çevrelerinde yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten kar ve soğuk hava uyarısı! 19 Şubat’ta Ankara’da okullar tatil olur mu?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okullar henüz tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Ankara Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten kar ve soğuk hava uyarısı! 19 Şubat’ta Ankara’da okullar tatil olur mu?

ANKARA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. Yarın için Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 20 Şubat 2025 Perşembe Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1°. 21 Şubat 2025 Cuma Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1°. 22 Şubat 2025 Cumartesi Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°.

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten kar ve soğuk hava uyarısı! 19 Şubat’ta Ankara’da okullar tatil olur mu?
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