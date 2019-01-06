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  • Ankara'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü... Ankara'dan kar manzaraları

'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü... Ankara'dan kar manzaraları

Giriş Tarihi: 06.01.2019 18:58 Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 19:05
Ankara'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü... Ankara'dan kar manzaraları

Türkiye genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, 'da beyaza bürünen park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Ankara'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü... Ankara'dan kar manzaraları

Erken saatlerden itibaren Eymir Gölü, Dikmen Vadisi, Kuğulu ve Seğmenler Parkı başta olmak üzere birçok yere akın eden vatandaşlar, fotoğraf çekti, kar topu oynadı ve yürüyüş yaptı.

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Ankara'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü... Ankara'dan kar manzaraları

'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu sürdü. Başkentte kar yağışı nedeniyle ulaşım sorunu yaşanmadı ancak maddi hasarlı bazı trafik kazaları meydana geldi.

Ankara'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü... Ankara'dan kar manzaraları

Yolda kalan bazı sürücülere mahallede kar topu oynayan çocuklar yardım etti. Bazı çocukların yolda kalan araçların ön kaputuna oturarak rampa yukarı çıkmasına yardım ettikleri görüldü. Yenimahalle Batıkent'te ise bir kişi sokak ortasında kayak yaptı.

Ankara'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü... Ankara'dan kar manzaraları

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Ankara'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü... Ankara'dan kar manzaraları

Karın keyfini en çok arkadaşları ve aileleriyle dışarı çıkan çocuklar yaşadı. Kentin simgelerinden Kuğulu Park'ta kar topu oynayan çocuklar, güvercinlere de yem verdi.

Ankara'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü... Ankara'dan kar manzaraları
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