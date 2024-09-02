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Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:27

Ankara’daki asansör faciasında şok detaylar: Bu yüzden kapıya tekme atıp boşluğa düşmüş!

Feci olay Ankara'da meydana gelmişti. 11'nci kattan asansöre binmek isteyen Eren Duran asansörün gelmemesine sinirlenerek asansör kapısına tekme attı. Bu sırada açılan asansör kapısına aldanıp asansörün geldiğini zanneden Eren Duran asansör boşluğundan düşerek feci şekilde can verdi. Hayatını kaybeden Eren Duran'ın ağabeyi, olaydan dolayı apartman yönetimini ve asansör bakım firmasını sorumlu tuttu ve ihmal olduğunu ileri sürdü.

İHA
Ankara’daki asansör faciasında şok detaylar: Bu yüzden kapıya tekme atıp boşluğa düşmüş!

Feci olay, dün gece Yenimahalle ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi. İddialara göre 21 yaşındaki Eren Duran, 13 katlı apartmanın 11. katındaki asansör düğmesine bastı.

Ankara’daki asansör faciasında şok detaylar: Bu yüzden kapıya tekme atıp boşluğa düşmüş!

Asansörün gelmemesine sinirlenen Duran, kabin kapısına tekme attı. Tekmenin şiddetiyle asansörün kapısı açılırken, kabini ise arızadan dolayı 3. katta kaldı.

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Ankara’daki asansör faciasında şok detaylar: Bu yüzden kapıya tekme atıp boşluğa düşmüş!

Asansörün geldiğini zanneden ve açılan kapıdan içeri giren Duran, düşerek 3 kattaki kabinin çatısına çakıldı. Durumu fark eden yakınların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara’daki asansör faciasında şok detaylar: Bu yüzden kapıya tekme atıp boşluğa düşmüş!

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Duran'ın cenazesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Duran için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Duran'ın cenazesi defnedilirken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ankara’daki asansör faciasında şok detaylar: Bu yüzden kapıya tekme atıp boşluğa düşmüş!

"HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ"

Kardeşinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden ağabey Ömer Duran, "İhmal olduğunu düşünüyoruz. On birinci kattan birinci kata düştü kardeşim. Sorumlulardan şikayetçiyiz. Bu durumun sorumlularını arıyoruz. Asansör daha önce mavi etiket olduğu halde defalarca arızalanmış. Hiçbir kontrol ve bakım yapılmamış. Yöneticiden de asansör firmasında da ne ihmal varsa hepsinden şikayetçiyiz. 2 hafta önce de, 2 gün önce de oldu aynı olay.

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