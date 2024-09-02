Ankara’daki asansör faciasında şok detaylar: Bu yüzden kapıya tekme atıp boşluğa düşmüş!

"HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ"

Kardeşinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden ağabey Ömer Duran, "İhmal olduğunu düşünüyoruz. On birinci kattan birinci kata düştü kardeşim. Sorumlulardan şikayetçiyiz. Bu durumun sorumlularını arıyoruz. Asansör daha önce mavi etiket olduğu halde defalarca arızalanmış. Hiçbir kontrol ve bakım yapılmamış. Yöneticiden de asansör firmasında da ne ihmal varsa hepsinden şikayetçiyiz. 2 hafta önce de, 2 gün önce de oldu aynı olay.