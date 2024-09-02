Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
16:27
Ankara’daki asansör faciasında şok detaylar: Bu yüzden kapıya tekme atıp boşluğa düşmüş!
Feci olay Ankara'da meydana gelmişti. 11'nci kattan asansöre binmek isteyen Eren Duran asansörün gelmemesine sinirlenerek asansör kapısına tekme attı. Bu sırada açılan asansör kapısına aldanıp asansörün geldiğini zanneden Eren Duran asansör boşluğundan düşerek feci şekilde can verdi. Hayatını kaybeden Eren Duran'ın ağabeyi, olaydan dolayı apartman yönetimini ve asansör bakım firmasını sorumlu tuttu ve ihmal olduğunu ileri sürdü.