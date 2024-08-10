Ankara’daki feci kazada kahreden detay: Evlilik hazırlıkları yapıyordu, o gece yolda bu türküyü paylaşmış

Kazada, 9 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Çetin Karayel, Dilan Bayar ve Ozan Bayar, Suna Yaşar ve annesi Fezile Baydar'ın cenazeleri uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.