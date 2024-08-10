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Giriş Tarihi: 10.08.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 16:30

Ankara'daki feci kazada kahreden detay: Evlilik hazırlıkları yapıyordu, o gece yolda bu türküyü paylaşmış

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden otobüs sürücüsü Çetin Karayel ile birlikte 5 kişinin cenazesi uçakla Ağrı'ya getirildi. Kazada hayatını kaybeden Suna Yaşar'ın düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Genç kız ve annesinin İzmir'de yaşadıkları ve akraba ziyareti için Ağrı'nın Diyadin ilçesine geldikleri belirlendi. Yaşar'ın Sivas'ı geçerken sosyal medya hesabından yol görüntüsü eşliğinde 'Yokluğun azrail gibi / Göz koymuş kuru canıma..' türküsünü paylaştığı görüldü.

Recep ÇİRİK
Ankara’daki feci kazada kahreden detay: Evlilik hazırlıkları yapıyordu, o gece yolda bu türküyü paylaşmış

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, sabaha karşı E-90 kara yolunun Olukpınar köyü mevkinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Ankara’daki feci kazada kahreden detay: Evlilik hazırlıkları yapıyordu, o gece yolda bu türküyü paylaşmış

Otobüs, önce bariyerlere, daha sonra üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs hurda yığınına döndü.

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Ankara’daki feci kazada kahreden detay: Evlilik hazırlıkları yapıyordu, o gece yolda bu türküyü paylaşmış

Kazada, 9 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Çetin Karayel, Dilan Bayar ve Ozan Bayar, Suna Yaşar ve annesi Fezile Baydar'ın cenazeleri uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Ankara’daki feci kazada kahreden detay: Evlilik hazırlıkları yapıyordu, o gece yolda bu türküyü paylaşmış

Genç kız ve annesinin İzmir'de yaşadıkları ve akraba ziyareti için Ağrı'nın Diyadin ilçesine geldikleri belirlendi.

Ankara’daki feci kazada kahreden detay: Evlilik hazırlıkları yapıyordu, o gece yolda bu türküyü paylaşmış

SİVAS'TAN GEÇERKEN O TÜRKÜYÜ PAYLAŞMIŞ

Sunay Yaşar'ın Sivas'ı geçerken sosyal medya hesabından yol görüntüsü eşliğinde 'Yokluğun azrail gibi / Göz koymuş kuru canıma..' türküsünü paylaştığı görüldü.

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