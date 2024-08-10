Giriş Tarihi: 10.08.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
16:30
Ankara'daki feci kazada kahreden detay: Evlilik hazırlıkları yapıyordu, o gece yolda bu türküyü paylaşmış
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden otobüs sürücüsü Çetin Karayel ile birlikte 5 kişinin cenazesi uçakla Ağrı'ya getirildi. Kazada hayatını kaybeden Suna Yaşar'ın düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Genç kız ve annesinin İzmir'de yaşadıkları ve akraba ziyareti için Ağrı'nın Diyadin ilçesine geldikleri belirlendi. Yaşar'ın Sivas'ı geçerken sosyal medya hesabından yol görüntüsü eşliğinde 'Yokluğun azrail gibi / Göz koymuş kuru canıma..' türküsünü paylaştığı görüldü.