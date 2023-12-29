Ankara’daki vahşette çarpıcı detaylar: Gelinini annesinin gözü önünde...

Satılmış da tabancayla odaya geldi. Kapıyı açtı 'Derya' dedi, kızım, 'efendim baba' dedi. Kızımı vurdu. Ben önüne geçtim 'seni de vururum' dedi. Sonra çıktı gitti. Karısı da geldi oynadı, 'sıra öteki kızında' dedi. Niye yaptığını bilmiyorum.

