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Ankara’daki vahşette çarpıcı detaylar: Gelinini annesinin gözü önünde...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:01
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
16:01
Ankara’daki vahşette çarpıcı detaylar: Gelinini annesinin gözü önünde...
Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde dün, 3 çocuk annesi Derya Demir, 26 yıllık eşi Yusuf Demir'in ofisinde tüfekle yaşamına son vermesinden bir hafta sonra kayınpederi Satılmış Demir tarafından tabancayla öldürüldü. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybeden Derya Demir'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Derya Demir'in cenazesi, Ankara'nın Kalecik ilçesi Alibeyli köyünde toprağa verildi...