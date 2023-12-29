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Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:01

Ankara’daki vahşette çarpıcı detaylar: Gelinini annesinin gözü önünde...

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde dün, 3 çocuk annesi Derya Demir, 26 yıllık eşi Yusuf Demir'in ofisinde tüfekle yaşamına son vermesinden bir hafta sonra kayınpederi Satılmış Demir tarafından tabancayla öldürüldü. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybeden Derya Demir'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Derya Demir'in cenazesi, Ankara'nın Kalecik ilçesi Alibeyli köyünde toprağa verildi...

DHA
Ankara’daki vahşette çarpıcı detaylar: Gelinini annesinin gözü önünde...

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde dün, 3 çocuk annesi Derya Demir, 26 yıllık eşi Yusuf Demir'in ofisinde tüfekle yaşamına son vermesinden bir hafta sonra kayınpederi Satılmış Demir tarafından tabancayla öldürüldü. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybeden Derya Demir'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Derya Demir'in cenazesi, Ankara'nın Kalecik ilçesi Alibeyli köyünde toprağa verildi.

Ankara’daki vahşette çarpıcı detaylar: Gelinini annesinin gözü önünde...

'KIZIM SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ'
Derya Demir'in annesi Dursun Gündoğdu (57), damadı Yusuf Demir'in intiharından sonra kızına destek olmak için yanında kaldığını, kızının gözleri önünde kayınpederi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Dursun Gündoğdu, "7 gün oğlu öldükten sonra bizi orada tuttu. Evlerinde, boş odanın içinde tuttular, dışarı çıkamadık. Küçük oğlu sabah 05.00'te karısını aldı gitti.

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Ankara’daki vahşette çarpıcı detaylar: Gelinini annesinin gözü önünde...

Satılmış da tabancayla odaya geldi. Kapıyı açtı 'Derya' dedi, kızım, 'efendim baba' dedi. Kızımı vurdu. Ben önüne geçtim 'seni de vururum' dedi. Sonra çıktı gitti. Karısı da geldi oynadı, 'sıra öteki kızında' dedi. Niye yaptığını bilmiyorum.

Ankara’daki vahşette çarpıcı detaylar: Gelinini annesinin gözü önünde...

Oğlu öldü diye bir günah keçisi mi aramak lazım? Karısından bilmiş. Kızım eşinden sürekli şiddet görüyormuş. Kayınpederi ve damadım bizimle küstü.

Ankara’daki vahşette çarpıcı detaylar: Gelinini annesinin gözü önünde...

Kızım korkusundan şikayetçi olamadı. Kızımı tehdit etmişler, 'boşanırsan vururuz' demişler. Hep mi bu kadın cinayetleri olacak? Bu kadınlarımıza yazık değil mi? O kayınpederi içeriden çıkamasın, kayınvalidesi de azmettirdi" dedi.

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