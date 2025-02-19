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Haberler Yaşam GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ: Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! 19 Şubat AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 08:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 08:01

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ: Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! 19 Şubat AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu?

Ege Denizi'nde son dönemde artan sismik hareketlilik, bölgedeki fay hatlarına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların endişelerini arttırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 19 Şubat 2025 tarihinde Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde sarsıntılar hissedildi. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gündemdeki yerini aldı. Peki, 19 Şubat 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ: Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! 19 Şubat AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu?

Son dakika deprem bilgileri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyurulmaktadır. Sismik aktivite analizleri sonrasında elde edilen veriler, vatandaşlarla hızla paylaşılmaktadır. İşte, Ege Denizi ve diğer bölgelerdeki depremlerle ilgili en güncel bilgiler..

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ: Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! 19 Şubat AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu?

EGE DENİZİ'NDEKİ SİSMİK AKTİVİTE DEVAM EDİYOR

Ege Denizi, Ocak ayı sonlarından itibaren sismik hareketliliğini sürdürmekte. Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremlerin şiddeti zaman zaman artarken, sarsıntıların sıklığı da dalgalanma gösteriyor. Bu bölgedeki yer hareketleri hala dikkatle izleniyor.

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GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ: Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! 19 Şubat AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ - 19 ŞUBAT 2025

Türkiye'de ve sınır bölgelerinde yaşanan tüm depremlere AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerinden ulaşmak mümkün. Listeler üzerinden depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği sorgulanabiliyor.

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GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ: Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! 19 Şubat AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Son zamanlarda bir deprem olup olmadığını öğrenmek için, sarsıntı hisseden kişiler en hızlı şekilde sismik veriler üzerinden deprem bilgilerine ulaşabiliyor. Depremin yerin ne kadar derinliğinde gerçekleştiğini öğrenmek için, paylaşılan verilerdeki derinlik bilgilerine bakılabiliyor.

Yüzeye yakın olan depremler, bölgedeki sakinler tarafından daha yoğun bir şekilde hissediliyor

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ: Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! 19 Şubat AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu?
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