GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ: Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! 19 Şubat AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Son zamanlarda bir deprem olup olmadığını öğrenmek için, sarsıntı hisseden kişiler en hızlı şekilde sismik veriler üzerinden deprem bilgilerine ulaşabiliyor. Depremin yerin ne kadar derinliğinde gerçekleştiğini öğrenmek için, paylaşılan verilerdeki derinlik bilgilerine bakılabiliyor.

Yüzeye yakın olan depremler, bölgedeki sakinler tarafından daha yoğun bir şekilde hissediliyor