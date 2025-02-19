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GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ: Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! 19 Şubat AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
08:01
GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ: Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! 19 Şubat AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu?
Ege Denizi'nde son dönemde artan sismik hareketlilik, bölgedeki fay hatlarına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların endişelerini arttırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 19 Şubat 2025 tarihinde Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde sarsıntılar hissedildi. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gündemdeki yerini aldı. Peki, 19 Şubat 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?