Anne babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı açıkladı: ebebek’te satılan o bebek tulumu piyasadan toplatılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir yandan gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Bir yandan da yaptığı denetimlerle güvensiz ürünleri tek tek paylaştı. Özellikle bakanlığın son dönemde sıklıkla yaptığı denetimlerde ürünlerinde Taklit veya Tağşiş Yapılan Ürünler ve markaları açıklandı.