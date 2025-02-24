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Anne babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı açıkladı: ebebek’te satılan o bebek tulumu piyasadan toplatılıyor!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
13:01
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmazken Ticaret Bakanlığı da 'Güvensiz Ürün Bildirimleri' ile vatandaşı uyardı. Son yapılan denetimlerde ebebek mağazasında satılan bebek tulumu ile ilgili yasaklama ve toplatma kararı alındı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ebeveynler uyarılırken, tulumla ilgili güvensizlik sebebi de yer aldı. İşte haberin detayları