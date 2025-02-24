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Haberler Yaşam Anne babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı açıkladı: ebebek’te satılan o bebek tulumu piyasadan toplatılıyor!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 13:01

Anne babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı açıkladı: ebebek’te satılan o bebek tulumu piyasadan toplatılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmazken Ticaret Bakanlığı da 'Güvensiz Ürün Bildirimleri' ile vatandaşı uyardı. Son yapılan denetimlerde ebebek mağazasında satılan bebek tulumu ile ilgili yasaklama ve toplatma kararı alındı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ebeveynler uyarılırken, tulumla ilgili güvensizlik sebebi de yer aldı. İşte haberin detayları

Anne babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı açıkladı: ebebek’te satılan o bebek tulumu piyasadan toplatılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir yandan gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Bir yandan da yaptığı denetimlerle güvensiz ürünleri tek tek paylaştı. Özellikle bakanlığın son dönemde sıklıkla yaptığı denetimlerde ürünlerinde Taklit veya Tağşiş Yapılan Ürünler ve markaları açıklandı.

Anne babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı açıkladı: ebebek’te satılan o bebek tulumu piyasadan toplatılıyor!

Halkın sağlığıyla oynayan markalarla ilgili yaptırımlar uygulanırken Ticaret Bakanlığı da 'Güvensiz Ürün Bildirimleri' ile içeriğindeki maddeler sebebiyle risk oluşturabilecek güvensiz ürünleri vatandaşla paylaştı.

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Anne babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı açıkladı: ebebek’te satılan o bebek tulumu piyasadan toplatılıyor!

Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın son yaptığı duyuruda, ebeveynleri de ilgilendiren ciddi uyarılar yer aldı. Listede yer alan ürünlerin güvensizlik nedenini açıklayan Ticaret Bakanlığı, bu kez de ebebek mağazalarında satılan bir bebek tulumuna karşı anne babaları uyardı.

Anne babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı açıkladı: ebebek’te satılan o bebek tulumu piyasadan toplatılıyor!

EBEBEK MAĞAZINDA SATILAN O ÜRÜNLE İLGİLİ TOPLATMA KARARI!

Öyle ki ebebek mağazasında satılan bebek giyim ürün grubundaki Hello Baby ( E Bebek ) marka 2 yaş çıtçıtlı bady mavi Renk (Hello Baby çıtçıtlı body mavi renk 86827667217416 barkod numaralı) ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Anne babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı açıkladı: ebebek’te satılan o bebek tulumu piyasadan toplatılıyor!

GÜVENSİZLİK NEDENİ AÇIKLANDI: SOLUNUM YOLU TIKANMASI VE…

Bakanlık'tan yapılan açıklamada ürünün fotoğrafları da paylaşılırken güvensizlik nedeni olarak "Dişi çıtçıt 65,62 Newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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