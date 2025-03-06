Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletti! Son savunması kan dondurdu: Onları görünce tahrik oldum...

Oğlunun intiharı sonrası büyük bir öfkeye kapılan baba Şemsettin Erkuvan, 21 Ekim'de oğlunun mezarına gelen kayınvalidesi Şenay Gerçek, eşi Güldane Gerçek ve baldızı Gaye Gerçek'i (25) takip etti. İddiaya göre, mezarlıkta bir bankta oturan 3 kadına kurşun yağdıran Erkuvan, olay yerinden kaçtı. Başlarından vurulan anne ve iki kızı olay yerinde hayatını kaybetti.