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Haberler Yaşam Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletti! Son savunması kan dondurdu: Onları görünce tahrik oldum...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:53

Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletti! Son savunması kan dondurdu: Onları görünce tahrik oldum...

Adana'da, intihar eden oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kayınvalidesi ve iki kızını mezarlıkta tabancayla vurarak öldüren Şemsettin Erkuvan, yargılandığı davada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan son savunması duyanları şoke etti...

İHA
Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletti! Son savunması kan dondurdu: Onları görünce tahrik oldum...

Olay, 21 Ekim 2024 günü saat 16.00 sıralarında Adana'nın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. Güldane Gerçek (21), dini nikahlı eşi Muzaffer Erkuvan ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle kadın sığınma evine yerleşti. Eşiyle barışmak isteyen Muzaffer Erkuvan, 24 Ağustos 2024'te kayınvalidesi Şenay Gerçek'in (45) evine giderek yardım istedi. Ancak olumsuz yanıt alınca, evin önündeki ağaca kendini asarak yaşamına son verdi.

Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletti! Son savunması kan dondurdu: Onları görünce tahrik oldum...

Oğlunun intiharı sonrası büyük bir öfkeye kapılan baba Şemsettin Erkuvan, 21 Ekim'de oğlunun mezarına gelen kayınvalidesi Şenay Gerçek, eşi Güldane Gerçek ve baldızı Gaye Gerçek'i (25) takip etti. İddiaya göre, mezarlıkta bir bankta oturan 3 kadına kurşun yağdıran Erkuvan, olay yerinden kaçtı. Başlarından vurulan anne ve iki kızı olay yerinde hayatını kaybetti.

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Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletti! Son savunması kan dondurdu: Onları görünce tahrik oldum...

ORMANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, şüphelinin izini sürerek Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki bir ormanda saklandığını belirledi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, Şemsettin Erkuvan cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.

Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletti! Son savunması kan dondurdu: Onları görünce tahrik oldum...

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Şemsettin Erkuvan, SEGBİS aracılığıyla cezaevinden katıldı. Sanığın damadı Hasan Kanduman tanık olarak dinlendi.

Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletti! Son savunması kan dondurdu: Onları görünce tahrik oldum...

Kanduman, taziye çadırına gelen 3 kişinin Muzaffer Erkuvan'ın borcu nedeniyle kayınbabasını tehdit ettiğini ve öldürülen oğlu gibi öldürüleceğini söylediklerini belirtti.