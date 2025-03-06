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Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletti! Son savunması kan dondurdu: Onları görünce tahrik oldum...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
10:53
Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletti! Son savunması kan dondurdu: Onları görünce tahrik oldum...
Adana'da, intihar eden oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kayınvalidesi ve iki kızını mezarlıkta tabancayla vurarak öldüren Şemsettin Erkuvan, yargılandığı davada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan son savunması duyanları şoke etti...