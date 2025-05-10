Resimli Anneler Günü mesajları 2025: Yeni, duygusal, ablaya, eşe, kayınvalideye Anneler Günü kutlama mesajları

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2025

Canım annem, senin sevginle büyüdüm, seninle güçlendim. Varlığın hayatımın en güzel hediyesi. Anneler Günün kutlu olsun!

Bir gün değil, her gün senin günün olmalı… Senin gibi bir anneye sahip olmak en büyük şansım. Seni çok seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun!