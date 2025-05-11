11 MAYIS ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2025: Samimi, eğlenceli, duygu yüklü, resimli Anneler Günü mesajları paylaşılıyor

Anneciğim, hayatım boyunca ne zaman düşsem elinden tutup kaldıran, ne zaman kaybolsam kalbimle yolumu bulan sen oldun; iyi ki senin evladın olmuşum.

Beni ben yapan tüm güzellikleri senden öğrendim; sabrı, sevgiyi, merhameti... Senin gibi bir anneye sahip olduğum için her gün şükrediyorum.

Dünyada her şey değişse de senin sevginin gücü hiç değişmedi; iyi ki varsın, iyi ki annemsin.