ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

Burak'ın kaçırılması Zuhal'i mahveder. Bir an önce oğluna kavuşmak için emniyet ve adalet güçlerini seferber eder. Bir yandan da kendisini her şeyden sorumlu tutan Hasan'ın içeriden çıkması için son kozunu oynayacaktır.

Güneş, yeni öğrendiği gerçekle alt üst olan hayatının hesabını sormak için bir an önce Hasan ile yüzleşmek istemektedir. Diğer taraftan Suphi de Mesude'den asla vazgeçmeyeceğini belirtir ve sürpriz bir hamleye girişir.