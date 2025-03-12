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Giriş Tarihi: 12.03.2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 17:23

ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara, 14. bölümüyle izleyicileri ekran başına topluyor. Duygusal hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu. Son bölümde gelişen olayların ardından gözler, yeni bölüme çevrildi. Annem Ankara 14. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, diziyi takip edenler için Annem Ankara son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

Annem Ankara, etkileyici hikayesiyle 14. bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri derinden etkilerken, yeni bölümde olayların nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, yine izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Peki, Annem Ankara 14. bölümde neler olacak? İşte, diziyi takip edenler için son bölüm detayları…

ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM İZLE

Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan "Annem Ankara" yeni bölümleriyle Çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D'de!

12 Mart 2025 tarihindeki yeni bölüm için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara/bolumler

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ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM ÖZETİ

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı 'Annem Ankara' yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, tek başına olan bir annenin yaşam mücadelesini anlatan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

Burak'ın kaçırılması Zuhal'i mahveder. Bir an önce oğluna kavuşmak için emniyet ve adalet güçlerini seferber eder. Bir yandan da kendisini her şeyden sorumlu tutan Hasan'ın içeriden çıkması için son kozunu oynayacaktır.

Güneş, yeni öğrendiği gerçekle alt üst olan hayatının hesabını sormak için bir an önce Hasan ile yüzleşmek istemektedir. Diğer taraftan Suphi de Mesude'den asla vazgeçmeyeceğini belirtir ve sürpriz bir hamleye girişir.

ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM İZLE | Annem Ankara son bölüm izle Kanal D dizi ekranında!

Hasan dışarı çıkınca kendisini cevaplanması gereken soru ve sorunların içerisinde bulur. Bunlardan en ağırı Burak ile yapmak zorunda olduğu konuşmadır. Henüz aralarındaki hiçbir şey düzelememişken Burak'ın verdiği ani karar, Zuhal ve Hasan'ı da onun arkasından sürükleyecektir. Bunun dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olduğundan habersizdirler.