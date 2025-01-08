ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ANNEM ANKARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Bağış'ın mezarlıkta babasının elini tutması evde fırtınalar kopmasına sebep olur. Başar ve Bağış'ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal'in büyük oğlu Burak'la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirir. Hasan'ın eve yerleşmesi sadece Burak'ı değil ev sahibini de rahatsız eder. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal'den gitmesini ister. Ancak Zuhal geri adım atmaz. Soydaşlı ailesinin sıkı sıkıya birbirine kenetleneceği anlarda Suphi ise bambaşka bir belanın içine düşer. Hayat, Suphi'nin gönlüne, hiç ummadığı yerden darbe vurur.