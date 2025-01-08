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Haberler Yaşam ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 19:25 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 19:25

ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranında her Çarşamba yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan dizi Annem Ankara yeni bölüm araştırmaları başladı. Dizinin izleyicileri yayın akışında tekrarı gösteren yapımın ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Bu noktada Annem Ankara bu akşam var mı, 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları arama motorlarında yer aldı. Peki Annem Ankara bu akşam yeni bölüm var mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 8 Ocak Kanal D yayın akışı

ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin dizisi Annem Ankara'nın yeni bölümü için araştırmalar sürüyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı dizi son olarak 6. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümü için seyirciler Kanal D'nin 8 Ocak yayın akışını takip ediyor. Peki, Peki, Annem Ankara bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ANNEM ANKARA 7.BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Annem Ankara 7. bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Tekrar bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yılbaşı arası nedeniyle birçok dizi ekranlara ara verdi.

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ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ANNEM ANKARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Annem Ankara dizisinin yeni bölümünün ise 15 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ANNEM ANKARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Bağış'ın mezarlıkta babasının elini tutması evde fırtınalar kopmasına sebep olur. Başar ve Bağış'ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal'in büyük oğlu Burak'la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirir. Hasan'ın eve yerleşmesi sadece Burak'ı değil ev sahibini de rahatsız eder. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal'den gitmesini ister. Ancak Zuhal geri adım atmaz. Soydaşlı ailesinin sıkı sıkıya birbirine kenetleneceği anlarda Suphi ise bambaşka bir belanın içine düşer. Hayat, Suphi'nin gönlüne, hiç ummadığı yerden darbe vurur.

ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KANAL D 8 OCAK YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara (Tekrar)

22:45 Eski Yöntem

00:45 Eski Yöntem (Tekrar)

02:15 Zalim İstanbul (Tekrar)

04:30 Kuzey Güney (Tekrar)

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