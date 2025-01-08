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ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Kanal D yayın akışı ile Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
19:25
Kanal D ekranında her Çarşamba yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan dizi Annem Ankara yeni bölüm araştırmaları başladı. Dizinin izleyicileri yayın akışında tekrarı gösteren yapımın ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Bu noktada Annem Ankara bu akşam var mı, 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları arama motorlarında yer aldı. Peki Annem Ankara bu akşam yeni bölüm var mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 8 Ocak Kanal D yayın akışı