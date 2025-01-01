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Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak Kanal D yayın akışı!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
17:41
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Annem Ankara bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. 7. bölümü ile yayınlanacak olan yapımın yılbaşı tatili sonrası ekranlara gelip gelmeyeceği, dizinin hayranları tarafından merak edildi. Dizinin son bölümünde Başar ve Bağış'ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal'in büyük oğlu Burak'la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirmişti. Peki, Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? İşte, 1 Ocak Kanal D yayın akışı!