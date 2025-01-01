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Haberler Yaşam Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak Kanal D yayın akışı!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 17:41 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 17:41

Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak Kanal D yayın akışı!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Annem Ankara bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. 7. bölümü ile yayınlanacak olan yapımın yılbaşı tatili sonrası ekranlara gelip gelmeyeceği, dizinin hayranları tarafından merak edildi. Dizinin son bölümünde Başar ve Bağış'ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal'in büyük oğlu Burak'la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirmişti. Peki, Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? İşte, 1 Ocak Kanal D yayın akışı!

Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak Kanal D yayın akışı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın yeni bölümünü merakla bekliyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizi son olarak 6. bölümüyle ekranlara gelmişti. Sevilen dizinin yeni bölümü için izleyenler Kanal D'nin 1 Ocak yayın akışını yakından takip ediyor. Peki, Peki, Annem Ankara bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak Kanal D yayın akışı!

ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

1 Ocak 2025 Kanal D yayın akışına göre Annem Ankara dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Yayın akışına göre, dizi saatinde Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak.

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Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak Kanal D yayın akışı!

ANNEM ANKARA BU AKŞAM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Genellikle kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.

Bu nedenle Annem Ankara dizisinin yeni bölümü de yayınlanmayacak.

Annem Ankara dizisinin 7. bölümünün önümüzdeki hafta yani 8 Ocak Çarşamba günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.

Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak Kanal D yayın akışı!

1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
  • 03:00 Zalim İstanbul
  • 05:00 Kuzey Güney
  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:15 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Uzak Şehir
  • 23:15 Annem Ankara
Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak Kanal D yayın akışı!
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