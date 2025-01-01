Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak Kanal D yayın akışı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın yeni bölümünü merakla bekliyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizi son olarak 6. bölümüyle ekranlara gelmişti. Sevilen dizinin yeni bölümü için izleyenler Kanal D'nin 1 Ocak yayın akışını yakından takip ediyor. Peki, Peki, Annem Ankara bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?