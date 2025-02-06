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Haberler Yaşam Antalya’da bir iş yerine silahlı saldırı: Kapüşonlu kıyafetleriyle dehşet saçtılar!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 23:36 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 23:36

Antalya’da bir iş yerine silahlı saldırı: Kapüşonlu kıyafetleriyle dehşet saçtılar!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kapüşonlu iki saldırgan bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Mermiler iş yerine ve park halinde olan bir cipe isabet ederken şans eseri yaralanan olmaması yüreklere su serpti. Öte yandan kaçan şüpheliler için yakalama çalışması başlatıldı.

İHA
Antalya’da bir iş yerine silahlı saldırı: Kapüşonlu kıyafetleriyle dehşet saçtılar!

Olay, saat 20.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’da bir iş yerine silahlı saldırı: Kapüşonlu kıyafetleriyle dehşet saçtılar!

Edinilen bilgilere göre, kapüşonlu iki saldırgan, motosikletle iş yerinin önüne gelerek tüfekle 4 el ateş açtı.

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Antalya’da bir iş yerine silahlı saldırı: Kapüşonlu kıyafetleriyle dehşet saçtılar!

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, tüfekten çıkan kurşunlar iş yerinin camına ve önünde park halinde bulunan cipe isabet etti.

Antalya’da bir iş yerine silahlı saldırı: Kapüşonlu kıyafetleriyle dehşet saçtılar!

Olayın ardından hızla kaçan şüphelilerin Dörtyol mevkii yönüne doğru ilerlediği iddia edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Antalya’da bir iş yerine silahlı saldırı: Kapüşonlu kıyafetleriyle dehşet saçtılar!

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı araştırma yaparken, yerde 4 boş kovan bulundu.

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