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Antalya’da bir iş yerine silahlı saldırı: Kapüşonlu kıyafetleriyle dehşet saçtılar!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
23:36
Antalya’da bir iş yerine silahlı saldırı: Kapüşonlu kıyafetleriyle dehşet saçtılar!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kapüşonlu iki saldırgan bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Mermiler iş yerine ve park halinde olan bir cipe isabet ederken şans eseri yaralanan olmaması yüreklere su serpti. Öte yandan kaçan şüpheliler için yakalama çalışması başlatıldı.