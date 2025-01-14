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Haberler Yaşam Antalya'da bir mahalleyi ayağa kaldıran olay: Genç kadın hayatının şokunu yaşadı! "Delikanlı adamsın diyoruz anlamıyor"
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:51

Antalya'da bir mahalleyi ayağa kaldıran olay: Genç kadın hayatının şokunu yaşadı! "Delikanlı adamsın diyoruz anlamıyor"

Antalya'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Muratpaşa'da daha önce bir binanın deposunu yakıp babası tarafından canı son anda kurtarılan madde bağımlısı genç, bu sefer de bir bayan kuaförü dükkanını yakmaya çalıştı. İşletmesini son anda kurtaran genç kadın hayatının şokunu yaşarken, olay yerinden ayrılmayan genci mahalleli kovaladı.

İHA
Antalya’da bir mahalleyi ayağa kaldıran olay: Genç kadın hayatının şokunu yaşadı! Delikanlı adamsın diyoruz anlamıyor

Bir mahalleyi ayağa kaldıran olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 72. Sokak'taki Tangül Dinekli'ye ait bayan kuaförü işletmesinde yaşandı.

Antalya’da bir mahalleyi ayağa kaldıran olay: Genç kadın hayatının şokunu yaşadı! Delikanlı adamsın diyoruz anlamıyor

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim A., kuaför işletmesinin kapısına giysi ve bazı eşyalar koyup yakmaya çalıştı. Durumu fark eden apartman sakinleri, Dinekli'yi arayarak haber verdi.

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Antalya’da bir mahalleyi ayağa kaldıran olay: Genç kadın hayatının şokunu yaşadı! Delikanlı adamsın diyoruz anlamıyor

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Dinekli, işletmesinin güvenlik kameralarını telefonundan bağlanıp izleyince hayatının şokunu yaşadı. İbrahim A.'nın dükkanının kapısına bazı kıyafet ve eşyaları yakmaya çalıştığını gören genç kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım talep etti.

Antalya’da bir mahalleyi ayağa kaldıran olay: Genç kadın hayatının şokunu yaşadı! Delikanlı adamsın diyoruz anlamıyor

MAHALLELİ KOVALADI, APARTMAN SAKİNİNİN KAFASINA SOPAYLA VURDU

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim A.'nın yakma girişiminin başarısız kalmasıyla dükkanda zarar oluşmazken, mahalle sakinleri etrafta onu aramaya başladı.

Antalya’da bir mahalleyi ayağa kaldıran olay: Genç kadın hayatının şokunu yaşadı! Delikanlı adamsın diyoruz anlamıyor

Tekrar dükkanın bulunduğu sokağa gelen İbrahim A. ile bazı apartman sakinleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Son olarak İbrahim A., kendisini kovalayıp üzerine gelen bir vatandaşın kafasına elindeki sopayı vurup kaçtı.

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