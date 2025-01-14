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Antalya'da bir mahalleyi ayağa kaldıran olay: Genç kadın hayatının şokunu yaşadı! "Delikanlı adamsın diyoruz anlamıyor"
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
09:51
Antalya'da bir mahalleyi ayağa kaldıran olay: Genç kadın hayatının şokunu yaşadı! "Delikanlı adamsın diyoruz anlamıyor"
Antalya'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Muratpaşa'da daha önce bir binanın deposunu yakıp babası tarafından canı son anda kurtarılan madde bağımlısı genç, bu sefer de bir bayan kuaförü dükkanını yakmaya çalıştı. İşletmesini son anda kurtaran genç kadın hayatının şokunu yaşarken, olay yerinden ayrılmayan genci mahalleli kovaladı.