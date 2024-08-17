Antalya’da dalış yapan 2 dalgıç cesedini bulmuştu: 22 yaşındaki Ahmet denize mi atıldı?

AYAKLARI BAĞLI İDDİASI

Kardeşinin Antalya Hali'nden çıkarak Konyaaltı Caddesi'ndeki falez kayalıklarına gelene kadarki MOBESE görüntülerinin incelenmesini de isteyen acılı ağabey, "Kardeşim denizde elbiseli, ayakkabılı bulunmuş. Çıkan haberlerde ayaklarının bağlı olduğu iddiası var." diye konuştu.