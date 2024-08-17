Giriş Tarihi: 17.08.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
11:01
Antalya'da dalış yapan 2 dalgıç cesedini bulmuştu: 22 yaşındaki Ahmet denize mi atıldı?
Antalya'da denizde tüple dalış yapan 2 amatör dalgıç tarafından 14 Ağustos tarihinde falez kayalıklarının denizle birleştiği noktada suyun altında cesedi bulunan 22 yaşındaki Ahmet Göçer'in ağabeyi Adnan Göçer, kardeşinin çok iyi yüzme bildiğini boğulmasının imkansız olduğunu söyledi. Ölüm haberinin ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden cenazeyi almaya gelen ağabey Adnan Göçer, "Ahmet 10 gün önce Antalya'ya çalışmaya gelmişti. Halde çalışıyordu. Antalya'ya gelirken cebinde de 15 bin liraya yakın parası vardı. Kardeşimin boğularak öldüğüne kesinlikle inanmıyoruz" diye konuştu.