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Giriş Tarihi: 17.08.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:01

Antalya'da dalış yapan 2 dalgıç cesedini bulmuştu: 22 yaşındaki Ahmet denize mi atıldı?

Antalya'da denizde tüple dalış yapan 2 amatör dalgıç tarafından 14 Ağustos tarihinde falez kayalıklarının denizle birleştiği noktada suyun altında cesedi bulunan 22 yaşındaki Ahmet Göçer'in ağabeyi Adnan Göçer, kardeşinin çok iyi yüzme bildiğini boğulmasının imkansız olduğunu söyledi. Ölüm haberinin ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden cenazeyi almaya gelen ağabey Adnan Göçer, "Ahmet 10 gün önce Antalya'ya çalışmaya gelmişti. Halde çalışıyordu. Antalya'ya gelirken cebinde de 15 bin liraya yakın parası vardı. Kardeşimin boğularak öldüğüne kesinlikle inanmıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da dalış yapan 2 dalgıç cesedini bulmuştu: 22 yaşındaki Ahmet denize mi atıldı?

Adnan Göçer, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından kardeşinin cenazesini Reyhanlı'ya götüreceklerini ve orada toprağa vereceklerini söyledi.

Antalya’da dalış yapan 2 dalgıç cesedini bulmuştu: 22 yaşındaki Ahmet denize mi atıldı?

AYAKLARI BAĞLI İDDİASI

Kardeşinin Antalya Hali'nden çıkarak Konyaaltı Caddesi'ndeki falez kayalıklarına gelene kadarki MOBESE görüntülerinin incelenmesini de isteyen acılı ağabey, "Kardeşim denizde elbiseli, ayakkabılı bulunmuş. Çıkan haberlerde ayaklarının bağlı olduğu iddiası var." diye konuştu.

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Antalya’da dalış yapan 2 dalgıç cesedini bulmuştu: 22 yaşındaki Ahmet denize mi atıldı?

DALGIÇLAR BULMUŞTU

Ahmet Göçer'in canız bedeni Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerin alt kısmında bulundu. Konyaaltı Sahili'nden tüple dalış yapan iki amatör dalgıç, falezlerin önüne doğru gitti.

Antalya’da dalış yapan 2 dalgıç cesedini bulmuştu: 22 yaşındaki Ahmet denize mi atıldı?

Burada suyun içerisinde bir erkeğe ait ceset gördü. Falez kayalıklarının üstünde bulunan kafede oturan müşterilere seslenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.

Antalya’da dalış yapan 2 dalgıç cesedini bulmuştu: 22 yaşındaki Ahmet denize mi atıldı?

İhbar üzerine cansız bedenin bulunduğu yere deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler dalış yaparak, kıyafetleri üzerinde erkek cesedini bulunduğu yerden çıkarttı.

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