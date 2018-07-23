Antalya'da fabrika yangını!

Antalya organize sanayi bölgesinde bulunun bir strafor fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Organize sanayi yangın söndürme ekipleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ile 1 uçağın müdahe ettiği yangında alevler 30 metreye ulaştı.