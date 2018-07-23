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'da fabrika yangını!

Giriş Tarihi: 23.07.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 17:11
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'da fabrika yangını!
Antalya'da fabrika yangını!

organize sanayi bölgesinde bulunun bir strafor fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Organize sanayi yangın söndürme ekipleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ile 1 uçağın müdahe ettiği yangında alevler 30 metreye ulaştı.

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'da fabrika yangını!
Antalya'da fabrika yangını!

Yangında ölen ya da yaralananın bulunmadığı bildirildi.

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'da fabrika yangını!
Antalya'da fabrika yangını!

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir plastik ve ambalaj fabrikasında henüz nedeni belli olmayan şekilde yağın çıktı.

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'da fabrika yangını!
Antalya'da fabrika yangını!

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale edilmeye başlandı.

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'da fabrika yangını!
Antalya'da fabrika yangını!

Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ile 1 uçağın müdahale ettiği yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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'da fabrika yangını!
Antalya'da fabrika yangını!
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'da fabrika yangını!
Antalya'da fabrika yangını!
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