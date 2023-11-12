Haberler Yaşam Antalya’da feci kaza! Otomobil duvara çarptı ikisi de can verdi: Aileden yürek yakan feryat!

Giriş Tarihi: 12.11.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 14:21

Antalya’da feci kaza! Otomobil duvara çarptı ikisi de can verdi: Aileden yürek yakan feryat!

Antalya'da Ali Güneş'in kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Bir iş yerinin duvarına çarptı. Güneş ile yolcu koltuğunda oturan sevgilisi Merve Sude Madaslı kurtarılamadı. Gençlerin yakınları cenazeleri teslim alırken gözyaşlarını tutamadı…