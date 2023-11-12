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Haberler Yaşam Antalya’da feci kaza! Otomobil duvara çarptı ikisi de can verdi: Aileden yürek yakan feryat!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 14:21

Antalya’da feci kaza! Otomobil duvara çarptı ikisi de can verdi: Aileden yürek yakan feryat!

Antalya'da Ali Güneş'in kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Bir iş yerinin duvarına çarptı. Güneş ile yolcu koltuğunda oturan sevgilisi Merve Sude Madaslı kurtarılamadı. Gençlerin yakınları cenazeleri teslim alırken gözyaşlarını tutamadı…

Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da feci kaza! Otomobil duvara çarptı ikisi de can verdi: Aileden yürek yakan feryat!

Antalya'da gece saatlerinde sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde Ali Güneş'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak işyerinin duvarına vurdu.

Antalya’da feci kaza! Otomobil duvara çarptı ikisi de can verdi: Aileden yürek yakan feryat!

KAZA YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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Antalya’da feci kaza! Otomobil duvara çarptı ikisi de can verdi: Aileden yürek yakan feryat!

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde her ki gencinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya’da feci kaza! Otomobil duvara çarptı ikisi de can verdi: Aileden yürek yakan feryat!

Kazanın ardından iki gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya’da feci kaza! Otomobil duvara çarptı ikisi de can verdi: Aileden yürek yakan feryat!

CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Otopsinin ardından Ali Güneş'in cenazesi Kepez ilçesi Odabaşı Mezarlığı'nda 2008 yılında kendisi gibi kazada hayatını kaybeden babası Mesut Güneş'in yanında ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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