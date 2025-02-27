Haberler
Yaşam
Antalya’da feci olay: 67 yaşındaki adam 7. kattan beton zemine çakıldı!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
17:45
Antalya’da feci olay: 67 yaşındaki adam 7. kattan beton zemine çakıldı!
Antalya'da meydana gelen olayda 67 yaşındaki Ali Şir Ergüş bir inşaatın fayans işlerini aldı. Yapılan işleri kontrol etmek için inşaata giden Ergüş 7. kattan merdiven boşluğuna düşerek can verdi. Ergüş'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürülürken talihsiz adamın olay yerine gelen oğulları gözyaşlarına boğuldu.