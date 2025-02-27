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Haberler Yaşam Antalya’da feci olay: 67 yaşındaki adam 7. kattan beton zemine çakıldı!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 17:45 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 17:45

Antalya’da feci olay: 67 yaşındaki adam 7. kattan beton zemine çakıldı!

Antalya'da meydana gelen olayda 67 yaşındaki Ali Şir Ergüş bir inşaatın fayans işlerini aldı. Yapılan işleri kontrol etmek için inşaata giden Ergüş 7. kattan merdiven boşluğuna düşerek can verdi. Ergüş'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürülürken talihsiz adamın olay yerine gelen oğulları gözyaşlarına boğuldu.

İHA
Antalya’da feci olay: 67 yaşındaki adam 7. kattan beton zemine çakıldı!

Feci olay, Antalya'da bulunan 8 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Şir Ergüş (67), oğulları birlikte yapımı devam etmekte olan inşaatın mermer ve fayans işlerini aldı.

Antalya’da feci olay: 67 yaşındaki adam 7. kattan beton zemine çakıldı!

Bugün izinli olduğu ve yapılan işleri kontrol amaçlı inşaata geldiği öğrenilen Ergüş, 7'nci kattan henüz bilinmeyen bir nedende merdiven boşluğundan düştü.

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Antalya’da feci olay: 67 yaşındaki adam 7. kattan beton zemine çakıldı!

Durumu fark eden diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri Ergüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya’da feci olay: 67 yaşındaki adam 7. kattan beton zemine çakıldı!

Ergüş'ün cansız bedeni savcılık incelemesi ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya’da feci olay: 67 yaşındaki adam 7. kattan beton zemine çakıldı!

Öte yandan olayı haber alarak inşaata gelen Ali Şir Ergüş'ün oğullarının bir hayli üzgün olduğu ve zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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