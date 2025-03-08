Antalya'da feci olay! Son sözü "Balık tutmaya gidiyorum..." oldu! Paleti kayaya sıkışınca...

PALETİ KAYAYA SIKIŞTI, BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, Batır'ın üzerinde dalgıç kıyafeti bulunduğunu ancak bir ayağında palet olmadığını tespit etti. Yapılan ilk incelemeye göre, Batır'ın kayalık bir bölgede paletinin sıkışması sonucu boğularak hayatını kaybettiği değerlendirildi.