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Haberler Yaşam Antalya'da feci olay! Son sözü "Balık tutmaya gidiyorum..." oldu! Paleti kayaya sıkışınca...
Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 11:14

Antalya'da feci olay! Son sözü "Balık tutmaya gidiyorum..." oldu! Paleti kayaya sıkışınca...

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun sahilinde akşam saatlerinde denize giren bir kişi, "imdat" çığlıkları attıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda olay yerine intikal eden ekipler Talihsiz Özgür Batır'ın cesedini buldu.

Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da feci olay! Son sözü Balık tutmaya gidiyorum... oldu! Paleti kayaya sıkışınca...

DENİZDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerine ulaştıktan sonra hızla arama çalışması başlattı. Kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta, üzerinde dalgıç kıyafeti bulunan bir erkek cesedi tespit edildi. Ceset, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Antalya’da feci olay! Son sözü Balık tutmaya gidiyorum... oldu! Paleti kayaya sıkışınca...

KİMLİĞİ ARACINDAN TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, kıyıda park halinde duran bir aracın, denizde çıkarılan kimliksiz kişiye ait olabileceğini söyledi.

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Antalya’da feci olay! Son sözü Balık tutmaya gidiyorum... oldu! Paleti kayaya sıkışınca...

Güvenlik güçleri aracın kapısını açarak içeride inceleme yaptı ve cesedin 2 çocuk babası Özgün Batır'a ait olduğunu belirledi. Öte yandan Batır'ın sabah saatlerinde ailesine "Balık avlamaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldığı öğrenildi.

Antalya’da feci olay! Son sözü Balık tutmaya gidiyorum... oldu! Paleti kayaya sıkışınca...

PALETİ KAYAYA SIKIŞTI, BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, Batır'ın üzerinde dalgıç kıyafeti bulunduğunu ancak bir ayağında palet olmadığını tespit etti. Yapılan ilk incelemeye göre, Batır'ın kayalık bir bölgede paletinin sıkışması sonucu boğularak hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Antalya’da feci olay! Son sözü Balık tutmaya gidiyorum... oldu! Paleti kayaya sıkışınca...

Özgün Batır'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.