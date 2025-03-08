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Antalya'da feci olay! Son sözü "Balık tutmaya gidiyorum..." oldu! Paleti kayaya sıkışınca...
Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
11:14
Antalya'da feci olay! Son sözü "Balık tutmaya gidiyorum..." oldu! Paleti kayaya sıkışınca...
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun sahilinde akşam saatlerinde denize giren bir kişi, "imdat" çığlıkları attıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda olay yerine intikal eden ekipler Talihsiz Özgür Batır'ın cesedini buldu.