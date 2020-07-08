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'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı

'da harkeketli dakikalar yaşandı. Antalya'da kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, bacağından vurularak yakalandı.

Giriş Tarihi: 08.07.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:59
Antalya'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir pansiyona gelen kişi hakkında arama kaydı olduğu bilgisine ulaştı.

Antalya'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı

Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pansiyondan çıkan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüphelinin, bıçakla saldırdığı iki polis memuru bacağından ve omzundan yaralandı.

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Antalya'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı

Kaçmaya çalışan zanlı, silahla bacağından vurularak, yakalandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Antalya'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı
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Antalya'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Antalya'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Antalya'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı
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