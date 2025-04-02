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Haberler Yaşam Antalya'da ilginç olay! Hayvan pisliğine basınca metrelerce yükseklikten aşağıya düştü!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:00 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 12:00

Antalya'da ilginç olay! Hayvan pisliğine basınca metrelerce yükseklikten aşağıya düştü!

İlginç olay Antalya'da meydana geldi. Balık tutmak için falezlerden inmeye çalıştığı sırada Alparslan Barış Arıcan (38), hayvan pisliğine basıp ayağı kayınca 5 metreden düştü. Bacağında kırıklar olan Arıcan, itfaiye ve AFAD tarafından kurtarıldı.

DHA
Antalya’da ilginç olay! Hayvan pisliğine basınca metrelerce yükseklikten aşağıya düştü!

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Eski Lara Yolu'nda yer alan yaşlı bakımevinin alt kısmındaki eski elektrik santralinin olduğu alanda meydana geldi.

Antalya’da ilginç olay! Hayvan pisliğine basınca metrelerce yükseklikten aşağıya düştü!

Alparslan Barış Arıcan, balık tutmak için falezlerden inmek istediği esnada hayvan pisliğine basınca dengesini yitirip, 5 metreden kayalık alana düştü. Sesini duyuramayan Arıcan, telefonuyla akrabası Cüneyt Öz'ü aradı.

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Antalya’da ilginç olay! Hayvan pisliğine basınca metrelerce yükseklikten aşağıya düştü!

Bölgeye gelip Arıcan'ın yanına inen Öz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Antalya’da ilginç olay! Hayvan pisliğine basınca metrelerce yükseklikten aşağıya düştü!

'BACAĞIMA DOKUNMAYIN'

Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, Arıcan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Önce, sağlık ekibinin verdiği ekipmanlarla Arıcan'ın bacağındaki kırıklar sabitlendi.

Antalya’da ilginç olay! Hayvan pisliğine basınca metrelerce yükseklikten aşağıya düştü!

Sedyeye alınan Arıcan, halatla yukarı çıkarıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin taşıdığı Arıcan, ambulans önüne kadar getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Arıcan, başka bir sedyeyle ambulansa alındı.