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Antalya'da ilginç olay! Hayvan pisliğine basınca metrelerce yükseklikten aşağıya düştü!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
12:00
Antalya'da ilginç olay! Hayvan pisliğine basınca metrelerce yükseklikten aşağıya düştü!
İlginç olay Antalya'da meydana geldi. Balık tutmak için falezlerden inmeye çalıştığı sırada Alparslan Barış Arıcan (38), hayvan pisliğine basıp ayağı kayınca 5 metreden düştü. Bacağında kırıklar olan Arıcan, itfaiye ve AFAD tarafından kurtarıldı.